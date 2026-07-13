Το παιδί φέρεται να υπέστη ανακοπή.

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 4χρονο το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά.

Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης.

Ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μικρό παιδί ξέφυγε για λίγα δευτερόλεπτα από το οπτικό πεδίο των δικών του και βρέθηκε μέσα στο νερό. Όταν οι οικείοι του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε υποστεί ανακοπή.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

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Διακομιδή στη Θεσσαλονίκη

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Ακολούθησε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου –μια «γέφυρα ζωής»– με τον απόλυτο συντονισμό του ΕΚΑΒ και των Αρχών για τη διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της πόλης, όπου το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του, ελπίζοντας σε περαιτέρω βελτίωση.