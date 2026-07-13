Τουλάχιστον 21 σφαίρες χρησιμοποιήσαν οι προφυλακισμένοι αστυνομικοί για να ακινητοποιήσουν τον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος. «Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη», υπογραμμίζει η δικηγόρος της μητέρας του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 20χρονου Θοδωρή που δολοφονήθηκε άγρια στο Άργος εν μέσω καταδίωξης από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Παρότι από την πρώτη στιγμή οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και προφυλακίστηκαν – με το κατηγορητήριο να αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε, ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Ήταν η κακιά στιγμή. Είμαστε μετανιωμένοι», ανέφεραν οι αστυνομικοί στην απολογία τους.

Κι όμως, νέα στοιχεία που έφερε στο φως το Star αποκαλύπτουν πως ο 20χρονος, που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, δολοφονήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Πιο συγκεγκριμένα, στη μαγνητική διακρίνεται η σφαίρα που προήλθε από το όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ να έχει σφηνωθεί στο κρανίο του 20χρονου.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου Θοδωρή, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε πως «από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή».

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Αξίζει να σημειωθεί πως η γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου επιβεβαιώνει τον εντοπισμό «ξένου σώματος που ομοιάζει με βλήμα», ενώ στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες και υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς.

«Βολές που θυμίζουν ριπή δεν μπορεί να είναι εκφοβιστικές», σχολίασε χαρακτηριστικά ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Αυτό που έχει τώρα ιδιαίτερη σημασία είναι να ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

«Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους στη συνέχεια», υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου. «Η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο».