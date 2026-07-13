Σε τροχιά σχεδιασμού η Δημοτική Συγκοινωνία.

Η δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στη Μυτιλήνη μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός» για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια στάσεων και ηλεκτρικών λεωφορείων».

Η μελέτη αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο και αναγκαίο στάδιο πριν από την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δημοτικού δικτύου αστικών μεταφορών. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 37.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 43.407 ευρώ, ενώ η διάρκειά της ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2026.

Στόχος η οργάνωση ενός σύγχρονου δικτύου

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου λειτουργικής οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Μέσα από τη μελέτη θα καθοριστούν τα δρομολόγια, οι στάσεις, η συχνότητα των δρομολογίων, ο απαιτούμενος αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και όλες οι τεχνικές και λειτουργικές παράμετροι που απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα σύγχρονο δημοτικό δίκτυο μεταφορών. Παράλληλα θα συνταχθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης τόσο για την προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων όσο και για την εγκατάσταση των νέων στάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ακριβής αριθμός των λεωφορείων και των στάσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς θα προκύψει μέσα από τα συμπεράσματα της λειτουργικής μελέτης που θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

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Οι πρώτες γραμμές που εξετάζονται

Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιγράφονται ήδη οι πρώτες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του νέου δικτύου. Εξετάζεται η δημιουργία γραμμής που θα συνδέει τον μελλοντικό δημοτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) με το κέντρο της πόλης και τα υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ. Παράλληλα προβλέπεται η διερεύνηση δεύτερης γραμμής που θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του κέντρου της Μυτιλήνης με τις συνοικίες Βουναράκι και Συνοικισμός, περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Η δημιουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται δημόσια δαπάνη ενός εκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1,1 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής και εφαρμογής για έξυπνες συσκευές, ώστε οι πολίτες να έχουν σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για τα δρομολόγια και την κίνηση των λεωφορείων.

Τα παραδοτέα της σύμβασης

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί μέσα από τρία βασικά παραδοτέα. Το πρώτο αφορά το σχέδιο λειτουργικής οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας, το δεύτερο τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων και το τρίτο τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης για τις στάσεις και τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης των επιβατών. Με την ολοκλήρωση αυτών των σταδίων ο Δήμος θα διαθέτει ώριμο φάκελο, ώστε να προχωρήσει στις διαδικασίες χρηματοδότησης, δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου.

Η συγκεκριμένη απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, η Δημοτική Συγκοινωνία θα αποτελέσει ένα νέο εργαλείο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με ηλεκτροκίνητα οχήματα, σύγχρονες στάσεις και ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης των επιβατών, βελτιώνοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης.

Πηγή: stonisi.gr