«Η λεγόμενη ενσυναίσθηση δεν υπάρχει στην κυβερνητική σκέψη, μόνο επικοινωνία, δουλειές και αριθμοί», αναφέρει με δηκτικό τρόπο ο Μαρίνος Σκανδάμης.

Δεν άφησε ασχολίαστη ο Μαρίνος Σκανδάμης την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την οποία απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά για τον θάνατο του 20χρονου από τις σφαίρες αστυνομικών στο Άργος, όπως επισήμανε η στήλη το πρωί της Δευτέρας.

«ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ», αναφέρει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Στην κυριακάτικη μακροσκελή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα της επικαιρότητας δεν βρέθηκε ούτε μία λέξη συμπόνιας για τη μητέρα που έχασε τόσο βάρβαρα τον 20χρονο γιο της Θοδωρή. Η λεγόμενη ενσυναίσθηση δεν υπάρχει στην κυβερνητική σκέψη, μόνο επικοινωνία, δουλειές και αριθμοί. Και οι άνθρωποι, μια ασήμαντη παράμετρος στην εξουσία τους. Ντροπή».

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Ε.Σ.