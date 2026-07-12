Η εργαλειοποίηση της βίας!

Εντυπωσιακό! Ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για το θάνατο του 20χρονου από τις σφαίρες κατά των αστυνομικών στο Άργος!

Η ΝΔ δεν εξέδωσε καμιά ανακοίνωση, ο λαλίστατος γραμματέας της κουβέντα.

Μόνη έννοια πώς θα χρεώσουν τη βία στους πολιτικούς τους αντιπάλους, πρωτίστως στην αριστερά.

Οξύνουν το κλίμα μόνο και μόνο για να πετύχουν προσωρινή συσπείρωση των ψηφοφόρων τους, όχι απλώς διασπώντας το μέτωπο κατά της βίας, αλλά τροφοδοτώντας την τοξικότητα και υπονομεύοντας την ανάγκη ήπιου πολιτικού κλίματος που σε δύσκολες στιγμές χρειάζεται η χώρα.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο για την ΝΔ: Αρχηγός της «17 Νοέμβρη» ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, η ηγεσία της «17 Νοέμβρη» κυκλοφορεί ελεύθερη παρότι συνελήφθησαν ο Γιωτόπουλος και οι Ξηροί και τόσα άλλα που ακούστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ώσπου, επί ΠΑΣΟΚ και υπουργίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να εξαρθρωθεί η τρομοκρατική οργάνωση.

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Αλήθεια, δεν υπάρχουν νουνεχή στελέχη εκεί στο κυβερνών κόμμα για να σταματήσουν τον κατήφορο;

Μόνο καλό δεν κάνει στη χώρα αυτό που συμβαίνει. Αμφιβάλλουμε αν κάνει καλό και στη ΝΔ, αλλά αυτό αφορά τους ίδιους!

Β.Σκ.