Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης.

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη φωτιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν: Η δίωξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

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Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις και τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την ώρα που οι οικογένειες των τραυματιών περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε θετική εξέλιξη για την πορεία της υγείας τους.