Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του ούτε το πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων πένθους.

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εμιρικό Δικαστήριο (Amiri Diwan), το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή επιρροή του στη διπλωματία, τις επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, τέθηκαν τα θεμέλια του αναπτυξιακού σχεδίου «Qatar National Vision 2030», που στόχευε στη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.