Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι, όσο δημοφιλείς κι αν είναι οι συμβουλές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι όλες επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Από το παραδοσιακό χωριάτικο και το προζυμένιο μέχρι τις μπαγκέτες, τα πολύσπορα ψωμιά και τα κουλούρια, το ψωμί αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας τάσης στο TikTok, όπου βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζουν ότι η αποθήκευσή του στο ψυγείο αποτελεί μεγάλο λάθος.

Πόση αλήθεια κρύβεται όμως πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς; Οι ειδικοί απαντούν ότι, σε αυτή την περίπτωση, τα viral βίντεο έχουν βάση.

Η νέα viral τάση στο TikTok

Το ψωμί πρωταγωνιστεί σε εκατομμύρια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το hashtag #bread να συγκεντρώνει τεράστια απήχηση. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζουν… φέτες ψωμιού να μιλούν και να διαμαρτύρονται επειδή βρίσκονται μέσα στο ψυγείο.

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Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, ένα κινούμενο καρβέλι εμφανίζεται να λέει ότι το ψυγείο το κάνει να στεγνώνει και να μπαγιατεύει πολύ πιο γρήγορα. Αν και το ύφος είναι χιουμοριστικό, η συγκεκριμένη συμβουλή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται από τους ειδικούς.

Γιατί δεν συνιστάται η αποθήκευση στο ψυγείο

Οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ψωμιού αλλά και οι ειδικοί στη συντήρηση τροφίμων συμφωνούν ότι το ψωμί πρέπει να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση έκθεση στον ήλιο και από πηγές θερμότητας.

Ο λόγος είναι μια φυσική διαδικασία που ονομάζεται οπισθοβάθμιση του αμύλου. Καθώς το ψωμί ψύχεται, τα μόρια του αμύλου κρυσταλλώνονται πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται η υγρασία από την ψίχα. Έτσι, το ψωμί γίνεται πιο σκληρό, στεγνό και χάνει πιο γρήγορα τη φρεσκάδα του.

Με άλλα λόγια, το ψυγείο μπορεί να καθυστερεί την ανάπτυξη μούχλας, όμως επιταχύνει σημαντικά το μπαγιάτεμα.

Πού είναι καλύτερο να αποθηκεύεται

Οι ειδικοί προτείνουν το ψωμί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στην αρχική του συσκευασία ή σε ψωμιέρα, προστατευμένο από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.

Εάν δεν πρόκειται να καταναλωθεί μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες, η καλύτερη λύση είναι η κατάψυξη. Μάλιστα, είναι πρακτικό να καταψύχεται ήδη κομμένο σε φέτες, ώστε να αφαιρείται κάθε φορά μόνο η ποσότητα που χρειάζεται, χωρίς να αποψύχεται ολόκληρο το καρβέλι.

Είναι τελικά το ψωμί υγιεινή επιλογή;

Παρά τις κατά καιρούς δίαιτες που το αποκλείουν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ψωμί μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ιδιαίτερα τα ψωμιά ολικής άλεσης, πολύσπορα ή με δημητριακά αποτελούν εξαιρετική πηγή:

φυτικών ινών,

βιταμινών του συμπλέγματος Β,

βιταμίνης Ε,

μετάλλων,

σύνθετων υδατανθράκων που προσφέρουν ενέργεια.

Το λευκό ψωμί εξακολουθεί να παρέχει βιταμίνες και μέταλλα, ωστόσο περιέχει μικρότερη ποσότητα φυτικών ινών σε σχέση με τα προϊόντα ολικής άλεσης.

Πρέπει να αποφεύγεται το λευκό ψωμί;

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το λευκό ψωμί δεν χρειάζεται να αποκλείεται από τη διατροφή, εκτός αν υπάρχει ιατρικός λόγος, όπως κοιλιοκάκη, αλλεργία στο σιτάρι ή ειδική διατροφική σύσταση.

Η άποψη ότι «το ψωμί παχαίνει» θεωρείται υπεραπλουστευμένη, καθώς η αύξηση του σωματικού βάρους σχετίζεται κυρίως με τη συνολική πρόσληψη θερμίδων και όχι με ένα μόνο τρόφιμο.

Αντίθετα, η πλήρης απομάκρυνση του ψωμιού από τη διατροφή χωρίς λόγο μπορεί να στερήσει από τον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Προσοχή στις συμβουλές των social media

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι, όσο δημοφιλείς κι αν είναι οι συμβουλές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι όλες επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Πριν υιοθετήσει κανείς μια διατροφική πρακτική, είναι σημαντικό να αναζητά πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και επιστημονικούς οργανισμούς, καθώς οι αλγόριθμοι των social media συχνά προωθούν εντυπωσιακό περιεχόμενο που αποσκοπεί κυρίως στην προσέλκυση προβολών και όχι στην ενημέρωση.

Η κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών και η διασταύρωση των πηγών αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο για να ξεχωρίζει κανείς την επιστημονική γνώση από τους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.