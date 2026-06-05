Με μερικές απλές συνήθειες, μπορείτε να εξασφαλίσετε καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αυγών σας.

Η σωστή συντήρηση των αυγών είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ποιότητας, της γεύσης και της ασφάλειάς τους. Παρότι πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν να τοποθετούν τα αυγά στην ειδική θήκη της πόρτας του ψυγείου, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή δεν είναι η ιδανική επιλογή.

Σύμφωνα με επαγγελματίες της γαστρονομίας, τα αυγά διατηρούνται καλύτερα όταν φυλάσσονται στο κεντρικό ράφι του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία παραμένει πιο σταθερή. Αντίθετα, η πόρτα εκτίθεται σε συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας λόγω του συχνού ανοίγματος και κλεισίματος, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φρεσκάδα τους.

Η ιδανική θερμοκρασία συντήρησης κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 βαθμών Κελσίου. Σε αυτές τις συνθήκες επιβραδύνεται η φυσική διαδικασία γήρανσης του αυγού, διατηρώντας αναλλοίωτη την υφή του ασπραδιού και του κρόκου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με την πάροδο του χρόνου, τα αυγά χάνουν σταδιακά υγρασία και διοξείδιο του άνθρακα μέσα από το πορώδες κέλυφός τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ασπράδια να γίνονται πιο αραιά και λιγότερο συμπαγή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία συνταγών που απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια, όπως τα ποσέ αυγά ή τα γλυκά.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η διαφορετική επεξεργασία των αυγών από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα αυγά πλένονται και απολυμαίνονται πριν διατεθούν στην αγορά, με αποτέλεσμα να αφαιρείται το φυσικό προστατευτικό τους στρώμα και να καθίσταται απαραίτητη η διατήρησή τους στο ψυγείο. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόζεται, η ψύξη εξακολουθεί να αποτελεί ασφαλή επιλογή για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης.

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Για να διατηρήσετε τα αυγά σας όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, καλό είναι να τα φυλάσσετε στην αρχική τους συσκευασία, να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να ελέγχετε τακτικά την ημερομηνία κατανάλωσης και να τα κρατάτε σε θερμοκρασία 3 με 5 βαθμούς Κελσίου.