Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex.

Επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης 59 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης προχώρησε η FRONTEX.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από σκάφος του οργανισμού με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι 59 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.