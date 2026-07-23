Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τη διαχείριση αποβλήτων από περιβαλλοντική πρόκληση σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας

Η ανάγκη μετάβασης της Κρήτης σε ένα πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, την ορθή διαχείριση, την αξιοποίηση και την κυκλική οικονομία, βρέθηκε στο επίκεντρο της Παγκρήτιας Ημερίδας που διοργάνωσαν η Polyeco και το Πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η ημερίδα, με θέμα «Η Κρήτη σε πορεία κυκλικής οικονομίας. Η υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί επένδυση στο μέλλον», πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, του ΕΣΔΑΚ και της ΔΕΔΙΣΑ.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τη διαχείριση αποβλήτων από περιβαλλοντική πρόκληση σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από τους Δήμους.

Η Polyeco, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας και η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης από τον ΕΟΑΝ και το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια στην Ελλάδα, ανέδειξαν από κοινού τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικής κοινότητας και επιστημονικών φορέων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Διευθυντής Βορείου Ελλάδος της Polyeco, Γιάννης Καρακόλης, αναφέρθηκε ειδικότερα στα απόβλητα που προκύπτουν από ανακαινίσεις και περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά, όπως ο αμίαντος. Όπως επεσήμανε: «Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις ανακαινίσεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο εξαιρετικά επικίνδυνος αμίαντος, θα πρέπει να διαχειρίζονται σωστά και όχι να καταλήγουν ανεξέλεγκτα σε χωματερές και στη συνέχεια σε ρέματα. Οι Δήμοι έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν έργα διαχείρισης στερεών επικίνδυνων αποβλήτων προκειμένου να καθαριστούν οι ρυπασμένες από αμίαντο περιοχές».

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