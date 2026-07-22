Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημ. Μητρουλιάς, ζητεί επίσης να δικαστούν ο Κώστας Αγοραστός και τρία στελέχη της Πυροσβεστικής

«Κόλαφος» η εισαγγελική πρόταση για το «μπάζωμα» του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Για το «μπάζωμα» το σημείου της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέα παιδιά, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 θα πρέπει να λογοδοτήσει ο τότε υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, αρμόδιος σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς ο οποίος προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή πέντε κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες , με την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 86, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί την παραπομπή των πέντε εκ των συνολικά οκτώ κατηγορουμένων για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, μία κατηγορία που αφορά τη διαχείριση του δυστυχήματος, αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση της εμπορικής με την επιβατική αμαξοστοιχία και την απόφαση να «μπαζωθεί» άμεσα ο χώρος με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία και οι συγγενείς μάταια να αναζητούν τις σορούς των παιδιών τους. Ένα άλλωστε από τα θύματα της τραγωδίας, η 23χρονη φοιτήτρια Εριέττα Μόλχο, όταν μεταφέρονταν τα μπάζα, δεν είχε καν βρεθεί ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ίχνος DNA ή βιολογικό υλικό που να αντιστοιχεί στη σορό της.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και τρία ,μη πολιτικά πρόσωπα, προερχόμενα κυρίως από την Πυροσβεστική, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής που κατηγορούνται ως συμμέτοχοι

Με την ίδια πρόταση ο κ. Μητρουλιάς ζητεί ωστόσο διαχωριστεί η δικογραφία για τρία μη πολιτικά πρόσωπα (χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής) που παραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο . Ο κ. Μητρουλιάς προτείνει για αυτούς η δικογραφία να διαβιβαστει στο εισαγγελέα της Λάρισας προκειμένου να ελεγχθούν εκεί για παράβαση καθήκοντος η οποία όμως δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το εν λόγω αδίκημα τελέστηκε στο πλαίσιο των προανακριτικων τους καθηκόντων, λόγω ελλιπούς πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Το φθινόπωρο η κρίσιμη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο προκειμένου να αποφασίσει αν θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο.

Εάν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση θα είναι το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, με δεδομένο ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί στην ανάκριση και η άλλη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος η οποία αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στην οποία ελέγχονται και πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου την περίοδο 2016-2023.

Τι είπαν στις απολογίες τους Τριαντόπουλος και Αγοραστός

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος απολογούμενος έχει αρνηθεί όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων , ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στον συντονισμό της κρατικής αρωγής και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις.

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος αρνήθηκε κατηγορηματικά πως είχε συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ενώ χαρακτήρισε « αυθόρμητη συνάντηση» τη σύσκεψη της 3ης Μαρτίου του 2023, όπου φέρεται να αποφασίστηκε το « μπάζωμα» του χώρου. «Θα έλεγα ότι επρόκειτο μάλλον για μια αυθόρμητη συγκέντρωση και ανταλλαγή απόψεων ατόμων εμπλεκόμενων στη δυσχερή επιτόπια διαχείριση των συνεπειών μίας τραγωδίας, όπου οι παρευρισκόμενοι εναλλάσσονταν (άλλοι αποχωρούσαν, άλλοι έρχονταν κλπ.)…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αποφασιστική ανάμιξη στη μεταφορά χωμάτων, τη μετακίνηση βαγονιών και τις εργασίες επίστρωσης, ισχυριζόμενος: «οι επίμαχες πράξεις αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν από άλλους, τους κατά περίπτωση αρμόδιους, και όχι από εμένα». Ο κ Τριαντόπουλος είπε πως οι βασικές εργασίες στο πεδίο έγιναν πριν από την άφιξή του. Όπως υποστήριξε, «οι εκχωματώσεις και οι μεταφορές χωμάτων και βαγονιών έλαβαν χώρα την 1η και 2α Μαρτίου 2023, όταν είτε δεν βρισκόμουν καν στη Λάρισα είτε δεν είχα μεταβεί ακόμη στον χώρο του δυστυχήματος», προσθέτοντας πως ο .ίδιος βρέθηκε για πρώτη φορά στον τόπο της τραγωδίας το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, «μόνο για να ενημερωθεί και να προβεί σε προγραμματισμένη τηλεοπτική δήλωση».

Αναρμόδιος όμως δήλωσε, στην απολογία του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός , ο οποίος επέμεινε πως ο ρόλος της Περιφέρειας ήταν « επικουρικός», ενώ μοίρασε τις ευθύνες στον τότε Γενικό Γραμματέα Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά και στον τότε Διευθυντή της Τροχαίας Λάρισας Βασίλη Βλαχογιάννη. «Το ζήτημα για την αποκατάσταση του δικτύου δεν ήταν ζήτημα που ενδιέφερε την Περιφέρεια αλλά είχε τεθεί από το στέλεχος της κυβέρνησης (κ. Ξιφαρά)…. Ο κ. Βλαχογιάννης ήταν εκείνος που οργάνωσε τη μεταφορά των συντριμμιών στη θέση Κουλούρι….Μετά ταύτα απορώ πώς είναι δυνατόν ο κ. Βλαχογιάννης να μού καταλογίζει ότι κατά παράκαμψη των αρμοδίων δικαστικών αρχών έθεσα ζήτημα αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής, την οποία οι αρμόδιες δικαστικές αρχές είχαν ήδη εγκρίνει!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός. Επεσήμανε επίσης πως η παρουσία στον τόπο του δυστυχήματος 281 υπαλλήλων της Πυροσβεστικής και 295 αστυνομικών, βάσει εγγράφων που επικαλέστηκε, του δημιούργησε, "την απόλυτη βεβαιότητα ότι κάθε κίνηση γίνεται κατόπιν ελέγχου, συντονισμού και ενημέρωσης των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών". Ο κ. Αγοραστός φέρεται να υποστήριξε επίσης ότι η Περιφέρεια λειτούργησε αποκλειστικά υποστηρικτικά, διαθέτοντας τα απαραίτητα μηχανήματα, αναφέροντας οι αποφάσεις για τη διαχείριση του χώρου και τη διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού ανήκαν στις προανακριτικές αρχές.