Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα των συνηγόρων των κατηγορουμένων πριν τη μεγάλη διακοπή του Αυγούστου.

Με τρεις κατηγορούμενους παρόντες (Ιωάννης Παληοθοδωρος, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής) διεξάγεται από το πρωί η 23η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Το σημαντικότερο στη σημερινή διαδικασία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι η εκπεφρασμένη απόφαση της Προέδρου της έδρας να εκφωνήσει απόφαση επί των αιτημάτων των συνηγόρων των κατηγορουμένων πριν τη μεγάλη διακοπή του Αυγούστου. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτού του είδους την εκκρεμότητα μέχρι τον Σεπτέμβριο », σημείωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος.

Να θυμίσουμε ότι μεταξύ των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ είναι, η αναβολή - αναστολή της δίκης μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση που προέκυψε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας (η δίκη δεν έχει καν προσδιοριστεί) και να διαχωριστεί η υπόθεση για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους.

«Δικαιοσύνη για τα Τέμπη»

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέλη της συλλογικότητας «Μέχρι Τέλους» ανάρτησαν στην περίφραξη του χώρου δεύτερο πανό, στο οποίο αναγράφεται «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Έξω από την περίφραξη είχε αναρτηθεί άλλο ένα, πριν λίγο καιρό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης τοποθετούνται οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία.

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Άπαντες συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση. Τονίζουν, σε ό,τι αφορά το αίτημα των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή - αναστολή της δίκης ή διαχωρισμό των "16", ότι δεν πρόκειται για την ίδια υπόθεση, καθώς στη μία περίπτωση πρόκειται για οικονομικό έγκλημα (ευρωπαϊκή εισαγγελία) και στην άλλη (κύρια δίκη Τεμπών) για έγκλημα κατά ζωής.

Ενδεικτικό της απόφασης της έδρας να προχωρήσει κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις η διαδικασία είναι το γεγονός ότι η Πρόεδρος θα δώσει σήμερα το λόγο για τοποθέτηση επί της εισαγγελικής πρότασης σε όσους συνηγόρους υπεράσπισης το επιθυμούν. Εξάλλου, απομένουν δύο συνεδριάσεις, την προσεχή Δευτέρα και την προσεχή Τρίτη. Μετά τις 28 Ιουλίου η επόμενη δικάσιμος θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.