Την απόρριψη ως αβάσιμων των αιτημάτων για αναστολή - αναβολή της δίκης πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας. Παρούσα και η Μαρία Καρυστιανού μετά την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Στο δικαστικό μέγαρο έφτασε πριν από λίγο και η Μαρία Καρυστιανού, πρώτη φορά μετά την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Την απόρριψη ως αβάσιμων των αιτημάτων για αναστολή - αναβολή της δίκης καθώς και των αιτημάτων για αναρμοδιοτητα του δικαστηρίου σε σχέση με τους 16 κατηγορούμενους από την ΕΡΓΟΣΕ πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτημάτων, ενστάσεων και προτάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 συνολικά κατηγορουμένων για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η Εισαγγελέας προχώρησε στην πρόταση της στο πλαίσια της σημερινής, 22ης συνεδρίασης.

Απορριπτική η πρόταση

Αναλυτικά , για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, που έθεσαν οι κατηγορούμενοι που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη τους στην έδρα, με το σκεπτικό ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά την οικονομική ζημία της ΕΕ, πράξη που δεν εξαρτάται και δεν έχει καμία σχέση με τα κακουργήματα και τις πράξεις που ερευνώνται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

«Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή εισαγγελία» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας για την μετατροπή της κατηγορίας σε ενδεχόμενο δόλο για τον μοιραίο σταθμάρχη.

Διακοπή λόγω έντασης

Στο μεταξύ από τη σημερινή συνεδρίαση δεν έλειψαν οι εντάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την έναρξη της δίκης τοποθετήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων, Δημήτρης Ιωαννίδης (εκπροσωπεί Κολιοπούλου, Στουρνάρα και Παληοθοδωρο), ο οποίος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο (Κολιοπούλου) που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη.

Ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο δεν ίσχυε στον κανονισμό του ΟΣΕ και πρόσθεσε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες και για τον διευθυντή συντήρησης του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει συντήρηση σε έργο που δεν ολοκληρώθηκε και έθεσε ζήτημα αοριστίας και αντιφατικοτητας του κλητηριου θέσπισματος

Τη στιγμή που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή συντήρησης (Στουρνάρα), ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο στον σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που εξηγούσε για το χειρισμό του τοπικού συστήματος, λέγοντας την λέξη «ΤΕΛΟΣ», αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.

Απευθυνόμενος στον συνήγορο είπε: «Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη τέλος;

Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;

Ήταν η στιγμή που η Πρόεδρος διέκοψε για 10 λεπτά επισημαίνοντας ότι ο επόμενος που θα μιλήσει θα αποβληθεί από την αίθουσα, φροντίζοντας να ζητήσει συγνώμη από τους συγγενείς.

Μεγαλύτερη φορτηση στη διακοπή

Τα πνεύματα δεν ηρέμησαν στη διάρκεια της διακοπής. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα κινήθηκε προς τον Στουρνάρα και έφτασε πρόσωπο με πρόσωπο. Ο συνήγορος του κατηγορούμενου με την επανέναρξη της δίκης κατήγγειλε ότι ο πελάτης του δέχθηκε κλωτσιές.