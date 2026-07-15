Μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές απομένουν άλλες τέσσερις (4) συνεδριάσεις.

Σε τρεις άξονες κινήθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο ένας άξονας αφορά στην αναστολή της διαδικασίας της δίκης, ο έτερος στην αναβολή της και ο τρίτος άξονας (όχι με σειρά σπουδαιότητας ή χρονική) στην αναρμοδιοτητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Ως προς τον δεύτερο άξονα είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης κατατέθηκε το αίτημα αναβολής έως ότου τελεσιδικησει η δίκη για την 717, η οποία δεν έχει καν προσδιοριστεί!

Καθυστερήσεις

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η βασική επιδίωξη των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ δείχνει να είναι η καθυστέρηση στη διαδικασία.

Μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές απομένουν άλλες τέσσερις (4) συνεδριάσεις.

Παρότι θα μπορούσαν στη σημερινή συνεδρίαση να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ένας συνήγορος απουσίασε επικαλούμενος ασθένεια. Ο κ. Δημήτρης Ιωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης των Παληοθοδωρου, Κολιοπούλου και....θα τοποθετηθεί στη συνεδρίαση της προσεχούς Δευτέρας. Ακόμη και αν προχωρήσει στην ίδια συνεδρίαση η Εισαγγελέας στην πρόταση της επί των αιτημάτων, στις 3 εναπομείνασες συνεδριάσεις μάλλον δύσκολα θα προλάβουν να τοποθετηθούν επί της εισαγγελικής πρότασης οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία και οι συνήγοροι υπεράσπισης, ώστε να εκφωνήσει η έδρα την απόφαση της.

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Συνεδριάσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Έτσι θα μείνουμε -εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις -με την αγωνία μέχρι την πρώτη συνεδρίαση στις 7 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ενημέρωσε τους διαδίκους, τους δημοσιογράφους, τους συγγενείς των θυμάτων και το κοινό για τις δικασιμους μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές.

Ειδικότερα, για τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν στις 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29, 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για τον Οκτώβριο στις 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27.