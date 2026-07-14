Το αίτημα που τέθηκε από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, δύσκολα θα υποστηρίξει κάποιος ότι δεν ήταν αναμενόμενο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των 16 κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών ζήτησαν την αναστολή της διαδικασίας της δίκης, δεδομένου ότι τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ ελέγχονται παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει ασκήσει διώξεις για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις και, ως προς συγκεκριμένα πρόσωπα, για ψευδή βεβαίωση και άλλα οικονομικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι διαδοχικές παρατάσεις της σύμβασης 717, η υποβολή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και συγκεκριμένες συμβατικές πράξεις και παραλείψεις.

Η συγκεκριμένη σύμβαση, ως γνωστόν, αφορά στα μέτρα ασφαλείας του σιδηροδρόμου.

Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι ορισμένες από τις ίδιες υλικές πράξεις και παραλείψεις αποτελούν αντικείμενο δύο παράλληλων ποινικών διαδικασιών, γεγονός που, κατά τη θέση τους, δημιουργεί ζήτημα κατανομής αρμοδιότητας και κίνδυνο μελλοντικής διπλής δίωξης ή τιμωρίας.

Συνεπώς, ζήτησαν αναστολή της διαδικασίας, ακόμη και αναβολή της δίκης έως ότου προσδιοριστεί από την Εισαγγελία η εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικού αδικήματος για την 717, που αφορά κατά κύριο λόγο στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και εργολάβους.

Πέραν της αναστολής τέθηκε ευθέως και ζήτημα αρμοδιότητας του δικαστηρίου, υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερεύνησε οικονομικό αδίκημα (την ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου από τις παρατάσεις της σύμβασης). Βέβαια το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εξετάζει για τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, δια πράξεως ή παραλείψεως που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων.

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Αναμενόμενο αίτημα

Η νομική κατεύθυνση που θα έπαιρνε η υπόθεση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, είχε διαφανεί από την προηγούμενη συνεδρίαση και συγκεκριμένα από το αίτημα προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέβαλε ο συνήγορος του πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα κ. Θέμης Σοφός.

Εάν βέβαια κάποιος θέλει να είναι περισσότερο ακριβής, είχε διαφανεί από τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία αναβλήθηκε επ’ αόριστον προκειμένου να δικαστεί ο κατηγορούμενος στην δίκη που θα προσδιοριστεί κάποια στιγμή και θα αφορά στην σύμβαση 717.

Νομικοί κύκλοι ωστόσο προχωρούν ένα βήμα ακόμη και ισχυρίζονται ότι η νομική κατεύθυνση θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί από την ανάκριση ακόμη της υπόθεσης, όταν η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας άσκησε δίωξη στα πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, αφού είχαν απολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους είχαν επιβληθεί μεγάλα χρηματικά ποσά ως εγγυήσεις, χωρίς την ίδια ώρα να ασκούνται διώξεις στους Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών.

Οι ίδιοι κύκλοι εκφράζουν προβληματισμούς και για το γεγονός ότι ο Εφέτης Ανακριτής επέλεξε να εκτείνει χρονικά (στο παρελθόν) τις διώξεις από το 2016 και όχι από το 2014, οπότε και υπογράφηκε η σύμβαση.

Προδικαστικό ερώτημα

Από τους 16 κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ στη δίκη των Τεμπών, 14 περιλαμβάνονται στην κύρια δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του Δεκεμβρίου του 2023 για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ενώ ως προς δύο - τον Βασίλειο Παππά και τον Απόστολο Τσακίρη - η σχετική οικονομική υπόθεση αρχειοθετήθηκε χωρίς άσκηση δίωξης.

Οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι ορισμένες από τις ίδιες αιτήσεις παρατάσεων και συμβατικές παραλείψεις αποτελούν αντικείμενο και των δύο διαδικασιών και ζητούν είτε την αναγνώριση αποκλειστικής αρμοδιότητας της European Public Prosecutor's Office (EPPO) είτε αναστολή κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαλούνται επίσης το ότι δεν επιτρέπεται να διωχθεί ή να τιμωρηθεί κατηγορούμενος δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Το Τριμελές Εφετείο θα κρίνει τα συγκεκριμένα αιτήματα που υποβλήθηκαν ενώπιόν του: αν η εθνική κατηγορία αφορά την ίδια εγκληματική συμπεριφορά που έχει αναλάβει η EPPO, αν συντρέχει λόγος αναστολής κατά το άρθρο 59 ΚΠΔ και αν είναι αναγκαία η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.