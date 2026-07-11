Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Την ανάγκη να συνεχιστεί χωρίς νέες αναβολές ή μακρές διακοπές η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών υπογραμμίζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023, παρουσιάζοντας παράλληλα απολογισμό των τελευταίων δικασίμων και επαναφέροντας το αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να θεωρούν πως τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα δικαιολογούν αυστηρότερη αξιολόγηση των κατηγοριών, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε εξέλιξη θα μπορούσε να επιβραδύνει την εξέλιξη της δίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Και στις δικασίμους αυτής της εβδομάδας οι οικογένειες των θυμάτων επιμείναμε στην ανάγκη αναβάθμισης των κατηγοριών, με βάση και νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Αντίστοιχα, αναδείξαμε τη σημασία να μην υπάρξει καμία περαιτέρω αναβολή ή μακρά διακοπή της υπόθεσης, είτε με βάση αιτήματα κατηγορουμένων για διορισμό υπεράσπισης, είτε με βάση πρόταση συνηγόρων κατηγορουμένων για να συσχετιστεί η υπόθεση με την υπόθεση για την 717, που είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει!

Πιο συγκεκριμένα:

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Τη Δευτέρα 6/7 (17η Δικάσιμος) το δικαστήριο προχώρησε στον αυτεπάγγελτο διορισμό τριών νέων συνηγόρων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας για τον κατηγορούμενο που ανακάλεσε την εντολή από τον συνήγορό του. Η Πρόεδρος της έδρας υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω καθυστερήσεων, με τους διορισθέντες δικηγόρους να αποδέχονται τον διορισμό δηλώνοντας ότι πρόθεσή τους είναι να μην αποτελέσουν υπαίτιους διακοπής της δίκης.

Την Τρίτη 7/7 (18η Δικάσιμος) το Δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις επί των αιτημάτων της υποστήριξης της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, επιφυλάχθηκε για το κρίσιμο αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών, παραπέμποντας την τελική του κρίση για τη συνέχεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Παράλληλα στα αναγνωστέα έγγραφα εντάχθηκε η νέα εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που θα αξιολογηθεί στην πορεία της υπόθεσης.

Την Τετάρτη 8/7 (19η Δικάσιμος) ξεκίνησε η υποβολή και ανάπτυξη των αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων. Ως αναμενόταν, τόσο η υπεράσπιση του σταθμάρχη Β. Σαμαρά αρνήθηκε τον ενδεχόμενο δόλο προκρίνοντας την ενσυνείδητη αμέλεια, εστιάζοντας στην απειρία του, στην οργανωτική πίεση και στην απουσία συστημάτων ασφαλείας, όσο και οι συνήγοροι των υπολοίπων κατηγορουμένων που τοποθετήθηκαν (στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train) αρνήθηκαν τις κατηγορίες, προβάλλοντας ζητήματα έλλειψης αρμοδιότητας!

Στην ίδια μάλιστα δικάσιμο ο συνήγορος του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή του ΟΣΕ, κατέθεσε αίτημα προκειμένου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το αν είναι σύμφωνος με το δίκαιο ο κατακερματισμός των δικογραφιών και ζητώντας την ενοποίησή τους σε μία δίκη, με το σκεπτικό ότι όλες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός.

Ως Σύλλογος ξεκαθαρίζουμε: Από την πρώτη στιγμή προειδοποιούσαμε ότι ο κατακερματισμός της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες αποτελεί κομμάτι της προσπάθειας συγκάλυψης.

Σε αυτό το σημείο, όμως, που η κύρια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να «παγώσει» εν αναμονή άλλων παράλληλων διαδικασιών ή νομικών ερωτημάτων.

Η αποδεικτική διαδικασία της κύριας δίκης οφείλει να προχωρήσει απρόσκοπτα, γιατί σε αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να αναδειχθούν όλες οι ευθύνες και όλοι οι ένοχοι για το έγκλημα στα Τέμπη και η διαχρονική εγκληματική πολιτική που μετέτρεψε τον σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα.

Μόνο μέσα από την κύρια δίκη μπορεί να αναδειχθεί ακριβώς ότι τελικά το πραγματικό δίλημμα είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη ανέδειξαν: «ή τα κέρδη του ή οι ζωές μας».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023».