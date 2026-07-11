Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ανακοίνωση για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα, έβγαλε η ΕΛΑΣ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, -3- άτομα, για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό -4- ακόμη ενοίκων, μεταξύ των οποίων και πολιτεύτρια κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.

Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».