Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών.

Τη Λέσβο θα επισκεφτεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας.

Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με κτηνοτρόφους της Λέσβου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής, συνοδευόμενος από τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να τεθούν τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα στο παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης) καθώς και με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο στο Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή.

Τέλος στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» που πραγματοποιούνται από την ΕΛ.Α.Σ σε όλη τη χώρα, στην περιοχή «Φανάρι» στον Δεξιό λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης, ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει κατοίκους του νησιού και η εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε Μυτιλήνη» θα ολοκληρωθεί με παρέμβασή του.