«Βλέπω μεγάλους λόγους να είμαστε ανήσυχοι για την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος στο Αιγαίο», δήλωσε ο Τσίπρας.

Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, για τις επιλογές στην εξωτερική πολιτική, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο πλαίσιο του 30ου Annual Government Roundtable του Economist, στον απόηχο και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Δυστυχώς, προκειμένου κάποιος να υπηρετήσει μια στρατηγική πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους, θέτει σε κίνδυνο το εθνικό όφελος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, που έκλεισε τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Αναφερόμενος στο θέμα των F-35 και το ενδεχόμενο απόκτησής τους από την Τουρκία, δήλωσε πως η εξέλιξη αποτελεί «μια εθνική ήττα που χρεώνεται προσωπικά ο Έλληνας πρωθυπουργός».

«Οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν πολύ μεγάλες ανησυχίες για ευρωπαϊκή και ελληνική ασφάλεια», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός «υιοθέτησε ένα δόγμα της λευκής επιταγής, του συμμάχου που είναι έτοιμος να πει ναι σε όλα».

Σε άλλο σημείο, προειδοποίησε πως «είναι σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια» και σχολίασε ότι «η διαφορά μας είναι ότι εγώ πάντα διαπραγματεύτηκα για τα εθνικά συμφέροντα όχι το προσωπικό όφελος». Ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες, επειδή «δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων», και πως «με υποτακτικό τρόπο προσπαθούν να εξευμενίσουν τον Τραμπ, αλλά μάταια».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, επεσήμανε, αλλά συμπλήρωσε: «Δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο όφελος, ίσα- ίσα βλέπω πολύ μεγάλους λόγους να είμαστε ανήσυχοι για την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος στο Αιγαίο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα

Σημεία από τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα

Για την ΕΛΑΣ

- Η ΕΛΑΣ γεννήθηκε για να καλύψει ένα υπαρξιακού χαρακτήρα κενό στη δημοκρατική αντιπολίτευση. Κενό που αποτελούσε δομικό πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

- Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έγινε βαθιά αλαζονική επειδή δεν είχε ισχυρό έλεγχο.

- Να μπορέσει η ΕΛΑΣ να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση από τη ΝΔ. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η απογοήτευση στην κοινωνία.

- Ο ρόλος γέννησής μας ήταν να υπερβούμε ένα πολιτικό σκηνικό που αδυνατούσε να παίξει τον ρόλο του.

- Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθη. Αλλά αισθάνομαι συγκίνηση και υπερηφάνεια γιατί στις κρίσιμες στιγμές κινήθηκα με γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

- Περίπου ένα χρόνο πήρε η συγγραφή του βιβλίου. Δεν ήταν μόνο η προσπάθεια να θυμηθώ, έκανα έρευνα, ανέτρεξα στο πολύ μεγάλη αρχείο που έχω. Πέρα από την προσωπική οπτική, έχει και μια αξία ιστορικού χαρακτήρα για τα όσα συνέβησαν.

Για τις πανελλαδικές

- Αποτελεί συλλογική ντροπή για την πολιτεία ότι δεν έχουμε βρει ένα εξίσου αδιάβλητο αλλά πιο ανθρώπινο σύστημα. Ξέρουμε πόσο ψυχοφθόρος είναι αυτή η διαδικασία. Σήμερα είμαστε σε άλλη εποχή. Από τότε που ήμασταν στην κυβέρνηση είχαμε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο σύστημα για αντικατάσταση των Πανελληνίων, που θα δίνει ελεύθερη εισαγωγή σε κάποιες σχολές, στα 2/3.

- Ο σκληρός ανταγωνισμός σε τρεις ώρες που κρίνεται ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος πρέπει να σταματήσει. Σε όλες τις άλλες εκδοχές συστημάτων εισαγωγής δεν υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα που έχει μεγάλο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας για τον τρόπο εισαγωγής.

Για την εξωτερική πολιτική

- Μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μάλλον δικαιώνεται η κριτική που άσκησα. Βλέπουμε μια νέα ισορροπία δυνάμεων, τις ΗΠΑ να προχωρούν σε αυτό που είχαν προαναγγείλει, να στρέφουν το ενδιαφέρον στον Ινδο-Ειρηνικό και να μεταβιβάζουν στην Ευρώπη το βάρος της αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής. Το αρνητικό είναι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αδύναμες και χωρίς σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό, δεν έχουν την τόλμη να χαράξουν μια σαφή πολιτική, προς όφελος της ηπείρου.

- Βλέπουμε Ευρωπαίους ηγέτες που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά οξύμωρα. Το πρώτο, διαχρονικό: ένα μέλος της συμμαχίας έχει διαρκή απειλή πολέμου απέναντι σε ένα άλλο και κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το δεύτερο ότι οι ΗΠΑ απαξιώνουν την ίδια τη συμμαχία. Και αντί οι Ευρωπαίοι να το δουν ως ευκαιρία για να ενισχύσουν την αυτονομία της Ευρώπης, με υποτακτικό τρόπο προσπαθούν να εξευμενίσουν τον Τραμπ, αλλά μάταια.

- Οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν πολύ μεγάλες ανησυχίες για ευρωπαϊκή και ελληνική ασφάλεια. Έντονη η διαφωνία μου με τη στρατηγική Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική. Υιοθέτησε ένα δόγμα της λευκής επιταγής, του συμμάχου που είναι έτοιμος να πει ναι σε όλα.

- Ο Μητσοτάκης έφτανε στο σημείο να έρχεται στο κοινοβούλιο και να με κατηγορεί για Τραμπισμό. Δεν είχε προνοήσει ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ. Όταν εξελέγη ο Τραμπ, αναγκάστηκε σε κυβιστήσεις για να εξευμενίσει τον Τραμπ. Η εθνική ασφάλειά μας βρίσκεται σε κίνδυνο.

- Όταν διαπραγματεύτηκα με την κυβέρνηση Ομπάμα και αναβαθμίσαμε σε πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν μου ζήτησε να διαπραγματευτούμε τη συμφωνία για τη βάση της Σούδας, έθεσα απαιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν. Ήρθε ο Μητσοτάκης που έδωσε όχι πενταετία, αλλά επ’ αόριστον χρήση. Ποια ήταν τα ανταλλάγματα; Τι κέρδισε; Την παρουσία του στο Κογκρέσο, παριστάνοντας τον ηγέτη διεθνούς κύρους. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ πάντα διαπραγματεύτηκα για τα εθνικά συμφέροντα όχι το προσωπικό όφελος.

- Τα διαρρεύσαντα SMS του Ρούτε στον Τραμπ δεν τα χαρακτηρίζω διπλωματία, αλλά υποτακτική συμπεριφορά. Και την εξέλιξη για τα F-35 μια εθνική ήττα που χρεώνεται προσωπικά ο Έλληνας πρωθυπουργός. Όταν άφησα το Μαξίμου η Τουρκία δεν είχε F-16, F-35, Eurofighter, τουρκολιβυκό σύμφωνο. Όλα αυτά σήμερα υπάρχουν εις βάρος της χώρας μας και δημιουργεί ανησυχία, όπως και ότι δεν έχουμε στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος.

- Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ. Δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο όφελος, ίσα- ίσα πολύ μεγάλους λόγους να είμαστε ανήσυχοι για την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος στο Αιγαίο.

- Δεν μπορεί στην εξωτερική πολιτική να λειτουργούμε με βάση ότι πρέπει να είμαστε υποτακτικοί επειδή έτσι θα εξευμενίσουμε τις προθέσεις ενός ηγέτη.

- Πού βρίσκεται η Ελλάδα μέσα σε όλα αυτά; Δυστυχώς, προκειμένου κάποιος να υπηρετήσει μια στρατηγική πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους, θέτει σε κίνδυνο το εθνικό όφελος.

- Μέσα από αυτή τη συμμαχία πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Δεν μπορεί ο ένας να παίρνει τη μερίδα του λέοντος και ο άλλος μόνο υποσχέσεις.

- Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς σε ποιο πλευρό είμαστε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ίδια η Ευρώπη πρέπει να έχει μια διπλωματική λύση. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχουν πρωτοβουλίες. Γιατί συμμέτοχος σε αυτή τη διαδικασία να είναι ο Ερντογάν και όχι η ελληνική κυβέρνηση; Δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο;

Για το αν σήμερα θα συναντούσε ξανά τον Πούτιν όπως το 2015

- Όχι διότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι δύναμη που ακολουθεί μια πολιτική αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν θα έκοβα κάθε διπλωματική σχέση με τη Ρωσία. Γιατί υπάρχουν πολλά επίπεδα διπλωματικών επαφών. Προφανώς θα συντασσόμουν με την καταδίκη της Ρωσίας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα άφηνα κάποιους διαδρόμους ανοιχτούς. Δεν θα έβαζα την Ελλάδα στον πυρήνα της αντιρωσικής υστερίας, αλλά στις χώρες που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μονοπάτια του διαλόγου.

- Η Ευρώπη κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της συμφέρον, που είναι η ειρήνη στην Ουκρανία, η διπλωματική επίλυση.

- Δεν μπορούμε να χαράσσουμε την εξωτερική πολιτική έχοντας προτιμήσεις στο ποιος είναι πρόεδρος μιας χώρας. Ως Ευρώπη πρέπει να κοιτάξουμε τα συμφέροντα της ηπείρου και εμείς τα εθνικά μας συμφέροντα.

Για την οικονομία

- Στα βασικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η οικονομία είναι πως τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε την πίτα και πώς θα την κατανέμουμε. Για αυτό μιλάμε για την ανάγκη για ένα εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

- Οι κλάδοι που πρέπει να στηριχθούν είναι πρώτα η βιομηχανία της μεταποίησης, ο αγροτοδιατροφικός και ιδιαίτερα τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και ο κλάδος της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Σε αυτούς θα έριχνα το μεγαλύτερο βάρος.

- Πρέπει να υπάρχει άλλη ισορροπία, δικαιότερη, στη φορολογία. Το λέει ο ΟΟΣΑ ότι στην Ελλάδα έχουμε κατά 25% μεγαλύτερη φορολογία στη μισθωτή εργασία από ό,τι στον συγκεντρωμένο πλούτο. Έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης η οικονομία να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις. Το αποδείξαμε όταν κυβερνήσαμε, είχαμε φτάσει σε ρεκόρ δεκαετίας το 2019.

- Όταν μιλάμε πολιτικά πρέπει να μιλάμε με αριθμούς, αλλά να μην κάνουμε αλχημείες.

- Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η μία πλευρά, η άλλη είναι πως ο μέσος μισθός, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό, έχει υποχωρήσει. Επίσης οι αυξήσεις στους μισθούς ακολουθούν τις αυξήσεις στις τιμές. Είχαμε τέσσερις μονάδες κάτω την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ένα στα πέντε νοικοκυριά βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και 1 στους 10 εργαζόμενους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

- Η τάση που διαμορφώνεται είναι πως η Ελλάδα σε όλους τους κρίσιμους δείκτες παλεύει με τις χώρες της ΕΕ που είναι στον πάτο. Ο εθνικός στόχος για την επόμενη δεκαετία είναι πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό.

- Χρειάζεται διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα της οικονομίας, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά της. Εξάγουμε 9 δισ. λιγότερα από ότι εισάγουμε. Θα λυθεί με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάταξης του παραγωγικού μοντέλου. Δεν πρέπει η οικονομία να στηρίζεται μόνο στο real estate και την κατανάλωση.

Για τις δωρεάν συγκοινωνίες

- Το κόστος είναι γύρω στα 250 εκατ. ευρώ, θα το χρηματοδοτήσουμε από τον προϋπολογισμό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η οικονομική πολιτική μας έχει τρεις πυλώνες: η στήριξη του κοινωνικού κράτους, η φορολογική δικαιοσύνη και η δημοσιονομική σταθερότητα.

- Κάθε πρότασή μας είναι στοχευμένη κοινωνικά, αλλά και κοστολογημένη.

Για τις εκλογές

- Το πότε θα γίνουν είναι αποκλειστικό θέμα του πρωθυπουργού, δεν μπορώ να το απαντήσω.

- Ερχόμαστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό πόλο που θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη ΝΔ. Αν ο λαός μας δώσει τη νίκη, θα επιδιώξουμε στη βάση του προγράμματός μας να συγκροτήσουμε κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας. Αν αυτό δεν επιτευχθεί παρά τις προσπάθειές μα, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.

- Είναι ανάγκη να πάμε σε αλλαγή πολιτικής, αυτό θα υπηρετήσουμε και θα προσπαθήσουμε.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ