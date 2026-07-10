Η Ευαγγελία Μουμούρη μοιράστηκε λεπτομέρειες από τα γυρίσματα της σειράς το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Η Ευαγγελία Μουμούρη ανέλαβε να φέρει εις πέρας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Όλγας στη σειρά το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, μία παραγωγή που φέτος βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η σειρά, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και ιστορίες, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στο κοινό και τους τηλεθεατές.

Η ηθοποιός, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και συμμετοχή της στο «ΡΙΦΙΦΙ», με την ηθοποιό να αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από την περίοδο των γυρισμάτων.

Οι δύο παρουσιαστές εξέφρασαν τον θαυμασμό τους προς την υποκριτική της δεινότητα με την ίδια να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί. Θέλω όμως να κάνω μια ειδική μνεία στο κομμάτι που δεν μου αναλογεί. Εννοώ στην παραγωγή, τη σκηνοθεσία, το κείμενο. Ο Βασίλης Ρίσβας και η Σάκαλη έγραψαν ένα κείμενο που δεν μπορούσες να πεις: ‘Να πω αυτό αντί για αυτό; Ή να βάλω ή να βγάλω ένα και’. Σας ορκίζομαι ότι τα κείμενα τα βλέπω ιερά και παλεύω να τα κάνω ακόμα πιο ιερά. Αυτό από μόνο του ήταν έτοιμο. Οπότε, ευχαριστώ γι’ αυτό που μου λες, αλλά δεν ήμουν μόνη μου».

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Ευαγγελία Μουμούρη – Όσα είπε για το «ΡΙΦΙΦΙ»

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, οι σκηνές που υποτίθεται βρίσκονταν κάτω από τη γη, πραγματοποιήθηκαν όντως στο υπέδαφος και μιλώντας για την εμπειρία της αποκάλυψε τα τρία σημεία στην Αθήνα όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα:

«Ναι, βέβαια. Τι ήμασταν πάνω από τη γη; Ήμασταν όντως κάτω από τη γη…. Το πρώτο ήταν στη Νίκαια, μετά βρεθήκαμε κάτω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, που ήταν κανονικά το ρέμα του Ιλισσού. Μετά πήγαμε κάπου, δεν ξέρω πού, που ήταν μια κανονική στοά. Πηγαίναμε χιλιόμετρα για να μπούμε μέσα… και στο τέλος μόνο ο Δήμος Γιγαντάκης ήταν όρθιος, επειδή είναι νάνος. Εμείς πηγαίναμε μπουσουλώντας, για μέρες….», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στα έντονα συναισθήματα που βίωσε με τους συμπρωταγωνιστές της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου και των συναδέλφων της την έκαναν να συγκινηθεί:

«Ήταν πολύ ωραία και γελάσαμε και κλάψαμε. Το θέμα, πέρα από το ριφιφί, είναι ότι έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία. Τι να κάνεις. Και μόνο τα λόγια να πεις για την ιστορία μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της. Τι να κάνει; Τι να πεις;»

«Είμαι ευτυχισμένη που έκανα αυτή τη δουλειά. Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έστελναν μηνύματα άνθρωποι που δεν με ήξεραν και συνάδελφοι από τη δουλειά. Είπα ότι υπάρχει τελικά μια αλληλεγγύη. Άνθρωπος που δεν είναι φίλος μου, γνωστός μου καν... Ήμουν για δυο μήνες συγκινημένη. Λέω ‘κοίτα τι αγάπη παίρνω από τους ανθρώπους της δουλειάς που μας ενώνει η δουλειά και τίποτα άλλο’», κατέληξε η Ευαγγελία Μουμούρη.

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