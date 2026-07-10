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Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα δίπλα στην πισίνα.

Στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ηρεμίας απολαμβάνει η Ελένη Φουρέιρα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, δίπλα στην πισίνα.

Η τραγουδίστρια, φαίνεται ότι βρίσκεται για λίγες ημέρες μακριά από την πίστα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, βρίσκοντας την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να χαλαρώσει.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες της με μαγιό, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς είναι όταν βρίσκεται «εκτός υπηρεσίας».

Στο πρώτο στιγμιότυπο απεικονίζετε μέσα σε ένα μεταλιζέ, ολόσωμο μαγιό να ποζάρει μπροστά στον φακό της κάμερας.

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Σε αυτές που ακολουθούν φοράει ένα εντυπωσιακό μαύρο μπικίνι, και στέκεται δίπλα στην πισίνα αναδεικνύοντας το καλοσχηματισμένο της σώμα

«Έτσι μοιάζει το ‘εκτός υπηρεσία’», έγραψε στο συνοδευτικό της κείμενο.

Η Ελένη Φουρέιρα, αυτό το καλοκαίρι γυρίζει την Ελλάδα με το «Hybrid tour» προσφέροντας ένα εντυπωσιακό show στους θαυμαστές της.

Λίγο νωρίτερα μάλιστα, απέσπασε δύο βραβεία από τα MAD Video Music Awards και μέσω σχετική ανάρτησης θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό της για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

«Performer of the year & Video of the year, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε», έγραψε στη λεζάντα της.

{https://www.instagram.com/p/DaVMMIwgPKY/?hl=el&img_index=4}