Οι νέες φωτογραφίες της Χριστίνας Κοντοβά από τις διακοπές της στην Πάτμο.

Διακοπές στην Πάτμο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Χριστίνα Κοντοβά απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ήλιο και τις ελληνικές θάλασσες.

Η γνωστή σχεδιάστρια έχει ήδη μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις ανέμελες στιγμές της στο νησί, αποκαλύπτοντας σε αυτές ότι συνοδεύεται από τον σύντροφό της και φίλες της.

Το βράδυ της Τετάρτης επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω των οποίων μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

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Σε αυτά απεικονίζεται χαμογελαστή μέσα σε ένα ριγέ, ολόσωμο μαγιό να ποζάρει πάνω σε φουσκωτό σκάφος στα νερά της Πάτμου.

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Η ίδια μοιάζει ιδιαίτερα ξεκούραστη και ανάλαφρη μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ οι πόζες της είναι άκρως εντυπωσιακές.

Στην πρώτη φωτογραφία στέκεται όρθια στην άκρη του φουσκωτού και κοιτώντας προς την κάμερα προσφέρει ένα πλατύ χαμόγελο. Σε άλλες μοιράζεται τη θέα από τις παραλίες του νησιού μεταφέροντας μερικές από τις εικόνες που έχει μπροστά της.

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