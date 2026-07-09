Στο Πήλιο, απλώνεται ένα εντυπωσιακό ψαροχώρι, όπου η ηρεμία συναντά την γοητεία της φύσης, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό, ιδανικό για τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Το Πήλιο θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς και ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας, ένας τόπος που συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό και τη θάλασσα, το καλοκαίρι με τον χειμώνα. Είναι ευρέως γνωστό για τη σύνδεσή του με την μυθολογία, καθώς θεωρείται η πατρίδα των Κενταύρων, ενώ μέχρι και σήμερα μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Διαθέτει παραδοσιακά πέτρινα χωριά, πλακόστρωτα καλντερίμια, πυκνά δάση από καστανιές, αλλά και εντυπωσιακές παραλίες του που βρέχονται τόσο από το Αιγαίο όσο και από τον Παγασητικό Κόλπο. Πέρα από τα ορεινά χωριά που γίνονται πόλος έλξης για τους χειμερινούς επισκέπτες, το Πήλιο διαθέτει όμορφα παραθαλάσσια ψαροχώρια, όπως η Αγία Κυριακή, που θεωρούνται ο ιδανικός προορισμός για καλοκαιρινές αποδράσεις.

Αγία Κυριακή – Το αυθεντικό ψαροχώρι του Πηλίου

Η Αγία Κυριακή βρίσκεται στο ανατολικό Πήλιο και αποτελεί το λιμάνι του χωριού Τρίκερι, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου του Πηλίου. Διοικητικά, ανήκει στο Τρίκερι, ωστόσο απέχει αρκετά από τον οικισμό και απλώνεται αμφιθεατρικά γύρω από ένα φυσικό λιμάνι με θέα στον Παγασητικό Κόλπο.

Από το Βόλο, απέχει μόλις 75 χιλιόμετρα με τη διαδρομή να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς ο δρόμος περνά από καταπράσινες πλαγιές και δίπλα από τη θάλασσα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χωριού είναι ότι παραμένει έξω από τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αυθεντικό χαρακτήρα του και την φυσική ομορφιά του αναλλοίωτη.

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Αν και η Αγία Κυριακή είναι κυρίως γνωστή ως ψαροχώρι, σε μικρή απόσταση υπάρχουν αρκετές επιλογές για μπάνιο, παραλίες και εντυπωσιακές ακτές.

Η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί μικρούς κολπίσκους με καθαρά νερά, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι και οι παραλίες του Παλαιού Τρικερίου, στις οποίες μπορεί κανείς να φτάσει εύκολα με τα καραβάκια που που διαθέτουν καθημερινά δρομολόγια.

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Πρόκειται για έναν προορισμό που αναδεικνύεται ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο η περιοχή προσφέρει πιο ήρεμη ατμόσφαιρα μακριά από την πολυκοσμία, ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες χωρίς να χάνει την αυθεντικότητα και τη χαλαρή της διάθεση.

Παράλληλα, θεωρείται η ιδανική επιλογή αν ο σκοπός σας είναι να γνωρίσετε μία διαφορετική πλευρά του Πηλίου, μακριά από τα πολυσύχναστα χωριά και τα οργανωμένη τουριστικά θέρετρα.