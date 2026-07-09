Γιατί δεν αποδίδουν οι πρωτοβουλίες με τις θέσεις- Πρόβλημα και με τη διεύρυνση.

Δεν γνωρίζουμε αν στο ΠΑΣΟΚ αγαπάνε πολύ τον Λένιν, πάντως κάθε τόσο κάνουν «ένα βήμα μπρός, δυο βήματα πίσω», που ήταν μια από τις κλασικές θεωρίες του μεγάλου θεωρητικού και ηγέτη της αριστεράς. Από τη μια παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες θέσεις για μια σειρά ζητημάτων που καίνε την ελληνική κοινωνία και από την άλλη, κάθε τόσο, υπάρχει μια παραφωνία στελέχους, που χαλάει το κλίμα. Ή, για να ακριβολογούμε, που επιτείνει την ανησυχία που επικρατεί στους κόλπους της Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις.

Επί της ουσίας, μιλώντας με ακαδημαϊκούς όρους και δίνοντας ραντεβού τον Σεπτέμβριο, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μονιμοποιείται στην τρίτη θέση, έστω και αν σε κάποιες έρευνες είναι οριακά με το κόμμα Καρυστιανού. Αυτό δημιουργεί έκδηλη ανησυχία στα στελέχη, ενώ κατά πληροφορίες επηρεάζει και τη διαθεσιμότητα που υπάρχει για συμμετοχή στα πράσινα ψηφοδέλτια.

Μετά, πάντως, το μεγάλο μούδιασμα που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ από την ηχηρή είσοδο της ΕΛΑΣ στο πολιτικό σκηνικό, οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε το δρόμο της προγραμματικής απάντησης, με έμφαση στην ανάδειξη των θέσεων του κόμματος για κοινωνικά ζητήματα. Η τετραήμερη εργασία, η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τους νέους ως 24 ετών, οι προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ακρίβεια, το ταμείο ανάκαμψης και το στεγαστικό, ήταν μερικές από τις στοχευμένες κινήσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ για να πιάσει ευρύτερα ακροατήρια. Σήμερα μάλιστα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση (στην Τεχνόπολη στο Γκάζι) για τους συνταξιούχους.

Το πρόβλημα, ωστόσο, του ΠΑΣΟΚ με βάση τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών δεν έγκειται στην έλλειψη θέσεων. Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι έχει πρόγραμμα, ωστόσο δεν φαίνεται να πείθονται για την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης δεν φαίνεται να πείθονται και από τον πρόεδρο του κόμματος, που συνεχίζει να έχει προβληματική εικόνα, παρά την αισθητή βελτίωση που καταγράφει η δημόσια παρουσία του. Ακούγοντας και τις σχετικές εισηγήσεις που δέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση μέσα από τη συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης και την ανάθεση ρόλων σε όλο το στελεχικό δυναμικό της παράταξης. Από τον Γιώργο Παπανδρέου που ανέλαβε την εξωτερική πολιτική ως την Άννα Διαμαντοπούλου που χρεώθηκε όλο το πεδίο της ανάπτυξης και τον Παύλο Γερουλάνο που ανέλαβε την οικονομία. Η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος ήδη έκαναν αισθητή την παρουσία τους το προηγούμενο διάστημα στο πεδίο που ανέλαβαν.

Η συνέντευξη που έδωσε ο τελευταίος για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αρκετά τεκμηριωμένη και με πληθώρα επιχειρημάτων κατά της κυβέρνησης. Εξίσου σημαντική ήταν και η συνάντηση που έκανε η πρώην Επίτροπος με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Όπως προαναφέραμε, ωστόσο, η καρδάρα με το γάλα χύνεται από τις αστοχίες στελεχών, με αποκορύφωμα τα όσα είπε ο κ. Σγουρός για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΝΔ. Ο μηχανισμός της Χαριλάου Τρικούπη έκανε ότι μπορούσε για να μαζέψει τη ζημιά και μάλιστα φαίνεται να έγιναν συστάσεις στον πρώην περιφερειάρχη να περιορίσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ που ήταν αρκετά προβληματικές ως και επικίνδυνες για το κόμμα του. Στην πράξη ο πολιτευτής που το ΠΑΣΟΚ στην Α' Αθήνας ενίσχυσε την καχυποψία που επικρατεί σε στρώματα της κοινωνίας για το πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση που έλαβε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου ομόφωνα απέρριψε κάθε κυβερνητική συνεργασία με την ΝΔ.

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Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί και για τη διεύρυνση. Ως τώρα λίγα είναι τα πρόσωπα που έχουν προκαλέσει θετικές συζητήσεις, μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης. Η γενικότερη αίσθηση είναι πως δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση στα πρόσωπα, δείγμα της αγωνίας που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ να δείξει προς τα έξω την εικόνα πως είναι ελκτικό. Τελευταίο κρούσμα η περίπτωση του πρώην βουλευτή Άρη Μουσιώνη, ο οποίος ήταν από τους αυτούς που μετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων.