«Βλέπει» ΕΛ.Α.Σ., κόβει την παραφιλολογία για το ΠΑΣΟΚ - Μέχρι τουλάχιστον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας θα πορευτεί με τα νέα στελέχη που έχει ξεκινήσει το εγχείρημα.

Το δρόμο για τη συστράτευση της με την ΕΛΑΣ, επιχειρεί να ανοίξει με την παραίτηση της από τη Βουλή και την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κατερίνα Νοτοπούλου, γνωρίζοντας ωστόσο πολύ καλά πως η κίνηση αυτή δεν της εξασφαλίζει -όπως και σε κανέναν άλλωστε- θέση στα ψηφοδέλτια της Συμπαράταξης.

Παράλληλα, η νεαρή Θεσσαλονικιά ξεκαθάρισε και την κατάσταση γύρω από τη «μεταγραφολογία» των τελευταίων ημερών και τα αβάσιμα σενάρια που την ήθελαν να συζητάει την ένταξη της στο ΠΑΣΟΚ.

Το παρασκήνιο της παραίτησης Νοτοπούλου

Όταν κάποιος δει τη μεγάλη εικόνα, θα καταλάβει πως η παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου δεν αποτέλεσε έκπληξη. Μπορεί να μην έδωσε κανένα δικαίωμα με διαρροές όλες αυτές τις ημέρες, όμως την απόφαση της την είχε λάβει εδώ και καιρό. Και αυτό διότι όσοι συνομιλούσαν μαζί της, αλλά παρακολουθούσαν και τις -λίγες το τελευταίο διάστημα- δημόσιες τοποθετήσεις της, γνώριζαν πως πίστευε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε τέλμα και πως είχε κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, από τότε δηλαδή που επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, με την ΕΛΑΣ. Την άποψη αυτή την είχε κατάθεση εδώ και μήνες. Είχε από πέρσι, κιόλας, δηλώσει ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει και πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Διότι στα δομικά, αλλά διαχειρίσιμα, προβλήματα που υπήρχαν στον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε να προστεθεί η «λαίλαπα» Κασσελάκη, η οποία απαξίωσε πλήρως το κόμμα.

Σε τέτοιο σημείο, που δεν μπορούσε πλέον να «ορθοποδήσει» ξανά. «Γιατί στελέχη του κόμματος με αγωνιστική πορεία αρνήθηκαν να βάλουμε τέλος στη διαλυτική κατάσταση, πριν αυτή φτάσει στο απροχώρητο;», σημείωσε χαρακτηριστικά, στην χθεσινή συνάντηση που είχε με πολίτες της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως «γιατί δε γίνονται σήμερα παραδοχές για αυτό που μας εξέθεσε όλες και όλους και κυρίως εξέθεσε πολύ σοβαρά, ίσως και ανεπανόρθωτα, το κόμμα για το οποίο ήμασταν υπερήφανοι;».

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Για πού τραβάει η Νοτοπούλου;

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, με την επιλογή της να παραιτηθεί από βουλευτής παραδίδοντας την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το πρώτο βήμα για να προσεγγίσει την ΕΛΑΣ. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκάθαρα πει σε κάθε τόνο, ότι στο νέο εγχείρημα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, εκτός από εν ενεργεία βουλευτές.

Επομένως, αν κάποιος παραιτηθεί του αξιώματος του και των προνομίων που το συνοδεύουν, μπορεί να γίνει μέλος της Συμπαράταξης, χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όμως, το γεγονός ότι διατηρούσε έναν ρόλο στην ηγεσία ή τα καθοδηγητικά όργανα ενός κόμματος, δεν σημαίνει ότι θα ενταχθεί και στην καθοδήγηση ή τις εκλογικές λίστες της ΕΛΑΣ.

«Δεν υπάρχει ρεζερβέ θέση για κανέναν», έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός. Ότι, λοιπόν, ισχύει για όσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τις Νέας Αριστεράς παραιτήθηκαν ήδη ή σκοπεύουν να παραιτηθούν τις επόμενες εβδομάδες, θα ισχύσει και για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο σχεδιασμός για το αν θα συμπεριλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια οι πρώην σύντροφοι, θα ληφθεί τον Σεπτέμβριο.

Και η ίδια, ήταν εντελώς ξεκάθαρη. «Η απόφασή μου δεν υπαγορεύθηκε από κανένα αίτημα. Από καμία υπόδειξη και από καμία προσωπική συμφωνία. Είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη και επιλογή.

Δεν αποτελεί προϊόν συνεννόησης ούτε αντάλλαγμα για οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη», ανέφερε.

Προς ώρας και μέχρι τουλάχιστον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας θα πορευτεί με τα νέα στελέχη που έχει ξεκινήσει το εγχείρημα. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει εδώ και εβδομάδες το Dnews.gr, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα, θα έχουν αρχίσει να διαρρέουν τα πρώτα πρόσωπα που θα βρίσκονται στις εκλογικές λίστες της ΕΛΑΣ και θα προέρχονται από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Από εκεί και πέρα, καθίσταται σαφές ότι η κ.Νοτοπούλου, με την απόφαση της να παραιτηθεί από την έδρα της, κλείνει την «πόρτα» στα σενάρια ένταξη της στο ΠΑΣΟΚ, τα οποία και είχαν κάνει παντελώς αβάσιμα την εμφάνιση του σε μερίδα του Τύπου, τις προηγούμενες εβδομάδες, δείχνοντας ότι παραμένει πιστή στις πολιτικές αρχές και ιδέες που κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής στις επόμενες εκλογές.