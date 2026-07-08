Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035.

Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μία περιοχή «κλειδί» του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζεται, η Αθήνα ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί πάνω στην κεντρική δέσμευση που έχει αναληφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται για μία δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035.

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Σταθερή η θέση της Ελλάδας για ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες που ήδη έχει υπερβεί το 3,5% για το 2026. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρόγραμμα αναβάθμισης, που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μία έκταση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σχετικά με τα F-35, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερά εκπεφρασμένη. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο.

Αποδίδουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικά στοιχεία. Πρόκειται για τη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και το βαθύ αποτύπωμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Το χθεσινό δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα

Χθες, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.