Αντιπολεμική διαδήλωση με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στην Αθήνα.
Η συγκέντρωση έγινε στις 19:00 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ακολούθησε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου.
Αντιπολεμικές συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις της Αριστεράς απευθύνουν κάλεσμα «στέλνοντας ηχηρό μήνυμα καταδίκης της ΝΑΤΟϊκής παρουσίας στη χώρα μας», όπως αναφέρουν.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI