Πόσο ...γλειψιματίας μπορεί να είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε; Που ένα διάστημα το όνομά του συζητούνταν και για υψηλές ευρωπαϊκές θέσεις;
«Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι πολύ καλά νέα», είπε στη συνέντευξή του στην Άγκυρα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι ο ίδιος που όταν ο Τραμπ είχε καταλογίσει τα όσα είχε καταλογίσει στους ευρωπαίους για τη στάση τους στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν είχε δηλώσει μπροστά στις κάμερες: «Ο μπαμπάς μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα»!
Γλειψιματίας και δουλοπρεπής, περισσότερο και από τον ...Ινφαντίνο! Και ταυτόχρονα «κοράκι».
Ό τι πρέπει δηλαδή για γραμματέας του ΝΑΤΟ στις μέρες μας!
Β.Σκ.