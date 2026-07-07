Ούτε ο Ινφαντίνο δεν ...αγαπάει τον Τραμπ όσο ο Ρούτε!

Πόσο ...γλειψιματίας μπορεί να είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε; Που ένα διάστημα το όνομά του συζητούνταν και για υψηλές ευρωπαϊκές θέσεις;

«Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι πολύ καλά νέα», είπε στη συνέντευξή του στην Άγκυρα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι ο ίδιος που όταν ο Τραμπ είχε καταλογίσει τα όσα είχε καταλογίσει στους ευρωπαίους για τη στάση τους στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν είχε δηλώσει μπροστά στις κάμερες: «Ο μπαμπάς μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα»!

Γλειψιματίας και δουλοπρεπής, περισσότερο και από τον ...Ινφαντίνο! Και ταυτόχρονα «κοράκι».

Ό τι πρέπει δηλαδή για γραμματέας του ΝΑΤΟ στις μέρες μας!

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Β.Σκ.