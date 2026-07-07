Μαζί με τα - ανύπαρκτα - ποσοστά, αναζητούνται ψήγματα αξιοπρέπειας. Ο ευρών κερδίζει ένα σετ με τον Άδωνι.

Από το «με φύτεψε ο Τσίπρας» που διαφήμιζε μόνος του το καλοκαίρι του ‘23 στο «εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο» και τα πολλά ωραία που είπε χθες ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την κριτική που δέχθηκε για το τένις που έπαιξε με τον Άδωνι Γεωργιάδη, αφού πρώτα είχαν συζητήσει στην εκπομπή του με «μενού» τον πρώην Πρωθυπουργό, μεσολαβούν μόλις τρία χρόνια και κάποια ψήγματα αξιοπρέπειας.

Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει κάποιος που ενώ αποθέωνε τον Τσίπρα, έκανε επίκληση στο όνομά του μέχρι και για να καταπιεί το σάλιο του και τώρα υιοθετεί τα πιο αντιδραστικά επιχειρήματα των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας;

Το ερώτημα είναι λίγο πολύ ρητορικό. Είπαμε, μαζί με τα - ανύπαρκτα - ποσοστά, αναζητούνται ψήγματα αξιοπρέπειας.Ο ευρών κερδίζει ένα σετ με τον Άδωνι...

Ε.Σ.