Ποιοι σκέφτονται να το πράξουν πριν την Κεντρική Επιτροπή και ποιοι μετά -Τι θα πράξει η μειοψηφία.

Μια κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που ξεκινάει, καθώς αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις τόσο στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και στη στρατηγική του κόμματος. Στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, οι αντίπαλοι του Σωκράτη Φάμελλου θα ζητήσουν τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου και το «κεφάλι» του προέδρου.

Έρχονται παραιτήσεις βουλευτών

Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ανοίγει εκ των πραγμάτων τον «ασκό του Αιόλου» στην Κουμουνδούρου. Πολύ σύντομα, ίσως ακόμα και στις επόμενες ώρες, να ακολουθήσει και άλλη παραίτηση βουλευτή, που θα είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καθεστώς παραίτησης από τη βουλευτική έδρα βρίσκεται ο Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και ο Βασίλης Κόκκαλης – ίσως όχι τόσο άμεσα όσο σκέφτεται να το πράξει ο βουλευτής Ευβοίας.

Από εκεί και πέρα, οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε εκείνους που θα περιμένουν να ακούσουν την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή πριν λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, ο Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, η Μαρίνα Κοντοτόλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και η Καλλιόπη Βέττα.

Ιδανικά, θα ήθελαν μια ξεκάθαρη γραμμή, ώστε να καταστεί σαφές ότι δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας από τον κ.Φάμελλο να πάει ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Στο κόμμα μέχρι τέλους της θητείας τους, αν και με διαφορετική λογική ο καθένας, θα μείνουν προφανώς οι Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Χρήστος Γιαννούλης και ο Γιώργος Παπαηλιού – και η Νίνα Κασιμάτη, μέχρι τουλάχιστον να επιλέξει την ανεξαρτητοποίηση με τελική κατεύθυνση.

Η στρατηγική Φάμελλου

Η κατάσταση στην Κουμουνδούρου, είναι πλέον οριακή. Η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και οι παλινωδίες που ακολούθησαν από την πλευρά της ηγεσίας, έδωσαν τη δυνατότητα στην εσωκομματική μειοψηφία των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών και να ζητήσουν την εκ νέου συνεδρίαση του οργάνου.

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Με σκοπό, φυσικά, να ανατρέψουν την προηγούμενη απόφαση και να οδηγήσουν το κόμμα στις επόμενες εκλογές, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, όμως, ζητούν πλέον ανοιχτά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου – αν και οι Πολάκης και Παππάς έχουν διαφορετική αντίληψη για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά, ο κ.Φάμελλος με την εισήγηση του στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, αλλά και τα όσα ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες, με την αλλαγή της γραμμής μετά το «στοπ» του Αλέξη Τσίπρα στα σενάρια συνεργασίας ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, έχει «παγώσει» βουλευτές και στελέχη που τον στήριζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος θα «μαζέψει» τη γραμμή που είχε αρχίσει να χαράζει, περί αυτόνομης εκλογικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο μυαλό του έχει δύο σκέψεις.

Η πρώτη είναι να επανεπιβεβαιώσει την προηγούμενη απόφαση -κάτι που μοιάζει δύσκολο, διότι θα σημάνει την αυτόματη αποχώρηση δεκάδων στελεχών, αλλά και βουλευτών, που θέλουν να συστρατευτούν με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η δεύτερη, είναι να κάνει μια ακόμα πιο προωθημένη κίνηση και να ακούσει τους βουλευτές που του ζητούν να πάει ένα βήμα παρακάτω και να προτείνει να μην υπάρξουν ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες κάλπες.

Η στρατηγική Πολάκη, Παππά, Δούρου

Είναι προφανές ότι είτε το ένα, είτε το άλλο σχέδιο, θα προκαλέσει την αντίδραση του Παύλου Πολάκη και της ομάδας της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά. Στην παρούσα φάση, η πλευρά Φάμελλου επιμένει ότι διαθέτει την πλειοψηφία, ενώ η μειοψηφία υποστηρίζει ότι το «παιχνίδι» μπορεί να ανατραπεί υπέρ τους.

Από εκεί και πέρα, οι τρεις επικεφαλής της μειοψηφίας είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουν διαφορετικό σχέδιο για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, θεωρεί -ορθά- ότι αν ο Φάμελλος χάσει την ψηφοφορία και παραιτηθεί, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλέψεις του καταστατικού και να γίνουν εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι αν συμβεί αυτό, θα είναι το ξεκάθαρο φαβορί να επικρατήσει, αφού διαθέτει μεγάλες δυνάμεις που έχουν αναφορά στο πρόσωπό του. Από την άλλη πλευρά, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου προωθούν το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας.

Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει η στάση που θα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης, καθώς πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι ο χανιώτης βουλευτής -που αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της όποιας βάσης έχει παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ- διεκδικεί την επάνοδο του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, τότε θα σκεφτεί σοβαρά το αν θα πρέπει να πάει στην Κεντρική Επιτροπή ή αν θα αρχίσει να κάνει διαφορετικές σκέψεις για το πολιτικό του μέλλον.