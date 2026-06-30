Είτε πρόκειται για τους «γαλάζιους» βουλευτές στα τηλεπαράθυρα, είτε για τον Παύλο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είτε ακόμα και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο «εχθρός» έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας.

«Μέτωπο» εναντίον του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως επιχειρεί να στήσει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί την βασική «απειλή» για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, όλοι οι «γαλάζιοι» παράγοντες στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, είτε πρόκειται για βουλευτές της πλειοψηφίας, είτε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «στοχοποιούν» τον πρώην πρωθυπουργό προσπαθώντας να επιστρέψουν τη συζήτηση στο 2015, αντί για το σήμερα.

Το «δίπολο» Μητσοτάκη -Τσίπρα επέστρεψε

Από την ημέρα ίδρυσης της ΕΛΑΣ, όλες οι έρευνες καταγράφουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Με δεδομένη τη δημοσκοπική δυναμική της Συμπαράταξης, αρκετοί αναλυτές και στελέχη τόσο της κυβέρνησης, όσο και των κομμάτων της λεγόμενης Κεντροαριστεράς, ισχυρίζονται ότι η πολιτική ζωή της χώρας επιστρέφει στο δίπολο Κυριάκος Μητσοτάκης-Αλέξης Τσίπρας. Έστω και «καχεκτικά».

Πόσο πιθανή μια επανάληψη της περιόδου 2015-2023; «Αρκετά, ως πάρα πολύ», απαντούν τα ίδια πρόσωπα, αλλά και δημοσκόποι – αν και όλοι βάζουν έναν «αστερίσκο», αναμένοντας να δουν τις πρώτες μετρήσεις του φθινοπώρου. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η διείσδυση που ο τελευταίος δείχνει να έχει στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων που προέρχονται από τις διασπάσεις του, ενισχύουν αυτή την πεποίθηση.

Μόνιμες «βολές» κατά Τσίπρα

Εκείνο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι ότι οι κυβερνητικές επιθέσεις προς τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Είτε πρόκειται για τους «γαλάζιους» βουλευτές στα τηλεπαράθυρα, είτε για τον Παύλο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είτε ακόμα και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο «εχθρός» έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Αυτή είναι η απάντηση σε όσους εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς, οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Δεν θα γυρίσουμε πίσω», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας, μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεω, ο πρωθυπουργός.

Μπορεί να μην χρησιμοποιεί το όνομα του Αλ.Τσίπρα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι οι αναφορές Μητσοτάκη στοχεύουν σε αυτόν. Μάλιστα, για να μην υπάρξει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, στην ίδια περιοδεία, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε και δεύτερη επίθεση εναντίον του, σημειώνοντας πως «οι εναλλακτικές οι οποίες ακούγονται αναμασούν τα ίδια στερεότυπα, είναι σαν κάποιοι να θέλουν να επανέλθουν χωρίς να θυμούνται τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να έρθουν».

Το 2015 και άλλα «δαιμόνια»

Από εκεί και πέρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ρητορική που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση εναντίον του κ.Τσίπρα. Δεν επιχειρεί να αποδομήσει τις προτάσεις που ως τώρα έχει παραθέσει στον δημόσιο διάλογο. Αντίθετα, επιλέγει να κραδαίνει τον «μπαμπούλα» του 2015, επαναλαμβάνοντας όλη την επιχειρηματολογία εκείνης της εποχής.

Τα capital controls, το δημοψήφισμα, το τρίτο μνημόνιο -το οποίο η ΝΔ ψήφισε και με τα δύο χέρια, από κοινού με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όπως και ένα κάρο αντιλαϊκούς εφαρμοστικούς νόμους- την καταδίκη του Νίκου Παππά, ακόμα και τα γνωστά κωμικοτραγικά επιχειρήματα που χρησιμοποίησε όλα αυτά τα χρόνια για τον περίφημο «νόμο Παρασκευόπουλου».

«Είναι αμετανόητος και θέλει να μας οδηγήσει στις εφιαλτικές ημέρες τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια (…) Ο κ. Τσίπρας όσο είχε τη δυνατότητα το μόνο που έκανε ήταν να κλείσει τις τράπεζες και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Όσα λέει είναι επικίνδυνα για την οικονομία», σημείωσε στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε γενικές γραμμές, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο για τις κάλπες, δεν θα προσπαθήσει να μπει σε μια επί της ουσίας συζήτηση. Θα την κατηγορούν για την ακρίβεια, θα απαντάει για το δημοψήφισμα. Θα γίνεται συζήτηση για τις παρακολουθήσεις και τη διαφθορά και θα απαντάει «με τον κύριο 13-0».

Ωστόσο, στην Αμαλίας δεν δείχνουν να ανησυχούν γι αυτό. Άλλωστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντούν ότι περνούσαν καλύτερα το 2019, παρά τώρα. Επίσης, ισχυρίζονται πως η Νέα Δημοκρατία θα απαντάει με το παρελθόν, καθώς δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της.