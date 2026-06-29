«Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε προφανώς αναστάτωση στην κυβέρνηση» σημειώνει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Π. Μαρινάκη στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επανέρχεται με αιχμηρή τοποθέτηση, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από την αποτίμηση της οικονομικής πολιτικής.

Στη δήλωσή της, η κα Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αντιδρά έντονα στην κριτική που ασκείται για την πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές παρουσιάσεις, αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγοραστική δύναμη των μισθών, με την εκπρόσωπο Τύπου ΕΛ.Α.Σ. να υποστηρίζει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως σημειώνει «Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε προφανώς αναστάτωση στην κυβέρνηση. Μας δίνουν όμως τη λαμπρή ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτό, που όλοι ξέρουν, αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Εξηγήσαμε με στοιχεία πως: Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ίδιος με το 2018, η ανταγωνιστικότητα της χώρας χειροτέρεψε.Το εμπορικό έλλειμμα εκτοξεύθηκε, το υπερπλεόνασμα χτίστηκε πάνω στην ακρίβεια Το ονομαστικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε όπως και η φτώχεια.Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε. Τα κόκκινα δάνεια μεταφέρθηκαν σε funds και servicers. Οι πλειστηριασμοί έγιναν μαζικό φαινόμενο. Οι μισθοί αυξήθηκαν στα χαρτιά και όχι στην τσέπη, λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος…Μισθός, Αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, Στέγαση, Υγεία, Παιδεία, Διαφάνεια. Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια; Τίποτα καλό. Αλλά το προσπαθεί στα power point…»

{https://www.youtube.com/watch?v=tlPTwMkpiBU}