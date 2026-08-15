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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα Σάββατο, 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.