Η φωτία, που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, και επεκτάθηκε στην Αττική, αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού.

Με εντολή του ανακριτή Θηβών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) στην περιοχή έναρξης της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, που επεκτάθηκε στην Αττική.

Η αυτοψία έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για την διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η έρευνα επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή από την οποία,σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται η έναρξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Ε., αποτελούμενα από 10 εξειδικευμένα στελέχη και αξιωματικούς της Διεύθυνσης, μεταξύ των οποίων στελέχη με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα, παρουσία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων.

Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ, επισημαίνουν πως, κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, με καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

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Από τη Βοιωτία η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στη Δυτική Αττική

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού, έχοντας επηρεάσει έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων. Από τη Βοιωτία επεκτάθηκε γρήγορα στη Δυτική Αττική, κατακαίοντας πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε ενδεχόμενο διερευνάται και αξιολογείται, ενώ τα ευρήματα της σημερινής αυτοψίας θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, των τεχνικών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει μεθοδικά και εντατικά την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν με τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ