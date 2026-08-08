Το Meteo παρουσιάζει τα στοιχεία που άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία από τη φωτιά που έκαψε εκτάσεις τόσο στην Αττική όσο και στη Βοιωτία τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Meteo, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη μέγα-πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, στην ανάλυση της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσίευσε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η συνολική ενέργεια που ακτινοβολήθηκε και μετρήθηκε δορυφορικά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εκτιμάται σε περίπου 380 TJ, ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) το πρωί (09:00) της 31ης Ιουλίου 2026. Καθοδηγούμενη από σχεδόν θυελλώδεις Β/ΒΑ ανέμους (έως 60 km/h / 7 μποφόρ, με ριπές άνω των 100 km/h), εξαπλώθηκε γρήγορα προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα σε 10 ώρες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου 2026, η πυρκαγιά παρουσίασε εκρηκτική εξάπλωση, καίγοντας σχεδόν 34.000 στρέμματα μέσα σε 12 ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της πυρκαγιάς εκτιμάται σε περίπου 2.800 στρέμματα ανά ώρα και αποδίδεται κύρια στη σημαντική ενίσχυση των ανέμων μέσα στη νύχτα, οπότε και έφτασαν να πνέουν με μέση ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 km/h (9 μποφόρ) και ριπές που ξεπερνούσαν τα 130 km/h. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της 1ης Αυγούστου 2026, οι ισχυροί άνεμοι διατηρήθηκαν και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε κυρίως προς τα ανατολικά, καίγοντας 10.315 στρέμματα επιπλέον και επιβραδύνοντας καθώς έφτανε στα όρια έκτασης που είχε καεί το 2021.

Ακολούθησε ακόμη μία νυχτερινή εκρηκτική εξάπλωση (νύχτα 1ης προς 2α Αυγούστου 2026), αυτή τη φορά προς τα νότια/νοτιοανατολικά. Στη διάρκεια αυτής της έξαρσης, κατά την οποία οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις (μέση ταχύτητα έως 70 km/h / 8 μποφόρ, με ριπές άνω των 110 km/h), η φωτιά έκαψε επιπλέον 27.810 στρέμματα, παρουσιάζοντας μέσο ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται σε περίπου 2.300 στρέμματα ανά ώρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας της 2ας Αυγούστου 2026, ενισχύοντας την περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς κατά περίπου 15.000 στρέμματα. Στη συνέχεια, από το βράδυ της 2ας Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Αυγούστου 2026, η ένταση των ανέμων υποχώρησε σταδιακά από ~60 km/h σε ~35 km/h, αντίστοιχα, συνεισφέροντας στη σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της πυρκαγιάς. Σε αυτή την τελευταία φάση, η πυρκαγιά έκαψε συνολικά 9.637 στρέμματα επιπλέον, με μέσο ρυθμό που εκτιμάται σε περίπου 295 στρέμματα ανά ώρα.