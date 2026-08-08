Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων τις τελευταίες ημέρες.

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των αδειούχων που με κάθε τρόπο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα προκειμένου να μεταβούν στους καλοκαιρινούς προορισμούς τους ενόψει και του Δεκαπενταύγουστου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιωτών.

Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα δρομολόγια και η επιβατική κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των αναχωρούντων.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται την Κυριακή, όταν μόνο από τα τρία λιμάνια εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 44.928 επιβάτες, ενώ το Σάββατο αναμένονται 44.720 επιβάτες. Να θυμίσουμε, ότι η έξοδος των αδειούχων έχει ξεκινήσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες.

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