Ο Δεκαπενταύγουστος μας στερεί το τριήμερο της αργίας για δύο συνεχόμενες χρονιές καθώς «πέφτει» Σάββατο το 2026 και Κυριακή το 2027.

Οι εργαζόμενοι που περιμένουν με ανυπομονησία τις αργίες για μια μικρή «ανάσα» μέσα στο καλοκαίρι θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα προσφέρει έξτρα ημέρες ξεκούρασης ούτε το 2026 ούτε το 2027.

Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η 15η Αυγούστου, που αποτελεί υποχρεωτική αργία, το 2026 «πέφτει» Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάνεται η αργία για όσους εργάζονται πενθήμερο Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και το 2027 όπου η αργία του Δεκαπενταύγουστου «πέφτει» Κυριακή. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια μικρή απογοήτευση για όσους είχαν προγραμματίσει καλοκαιρινές αποδράσεις με την αξιοποίηση ενός επιπλέον ρεπό, καθώς η ημερολογιακή συγκυρία δεν ευνοεί τη δημιουργία συνεχόμενων ημερών ανάπαυσης.

Τι ισχύει για όσους εργαστούν στις 15 Αυγούστου

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση όσες επιτρέπεται νόμιμα να λειτουργούν Κυριακές και αργίες. Για τους εργαζομένους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή προβλέπονται ειδικές αμοιβές. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ημερομίσθιο. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες ή αν ανοίξει έκτακτα μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ποιες αργίες απομένουν μέχρι το τέλος του 2026

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η επόμενη μεγάλη αργία είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία «πέφτει» Τετάρτη, χωρίς όμως να δημιουργεί τριήμερο. Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου που «πέφτουν» Παρασκευή, προσφέροντας ένα τριήμερο για όσους δεν εργάζονται το Σάββατο. Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος του 2026 και του 2027 θα αποτελέσουν δύο συνεχόμενες χρονιές όπου η δημοφιλής καλοκαιρινή αργία δεν θα χαρίσει χαμόγελα στους περισσότερους εργαζομένους.