Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, αλλά και ανέργους άνω των 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 8.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι αιτήσεις των φορέων ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς του δημόσιου τομέα, όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, αλλά και ανέργους άνω των 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία συνολικά 43.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε όλη τη χώρα. Μετά την κάλυψη των 35.000 αρχικών θέσεων, προστίθενται επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Η επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

Ο προϋπολογισμός για τις νέες 8.000 θέσεις ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.

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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr