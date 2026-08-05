«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση. Απέτυχε και στην προετοιμασία» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττικοβοιωτία και Ρέθυμνο.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των φωτιών ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν καεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση φέρεται να αφαίρεσε από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης κρίσιμες προμήθειες και έργα που αφορούσαν την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια νέων εναέριων μέσων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από τη χρηματοδότηση απεντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, η προμήθεια 7 αεροσκαφών Canadair, 11 αεροσκαφών Air Tractor, ελικοπτέρων βαρέων μεταφορών, συστημάτων drones, καθώς και η αναβάθμιση δύο ελικοπτέρων Super Puma. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που αφορούν τη χρηματοδότηση, την πρόληψη και την ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας στα μέτωπα των πυρκαγιών και να μιλήσει ακόμη και για επιτυχημένες δράσεις πρόληψης. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, θα όφειλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί οι δράσεις πρόληψης εξαντλούνται στα μηνύματα εκκένωσης, ενώ η καταστροφική διαχείριση του 2019-2026 έχει οδηγήσει σε τόσο μεγάλες απώλειες.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση. Απέτυχε και στην προετοιμασία.

Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι, παρότι είχε στη διάθεσή της πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αφαίρεσε από τον σχεδιασμό και απένταξε από τη χρηματοδότηση νέα εναέρια μέσα, σύγχρονο εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αφαιρέθηκαν η προμήθεια:

• 7 αεροσκαφών Canadair,

• 11 αεροσκαφών Air Tractor,

• ελικοπτέρων βαρέων μεταφορών,

• συστημάτων drones,

• καθώς και η αναβάθμιση δύο ελικοπτέρων Super Puma.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. «πέταξε» εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κρίσιμες παρεμβάσεις πρόληψης, όπως την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ σε ευάλωτες περιοχές καθώς και έργα δημιουργίας και αναβάθμισης κρίσιμων κέντρων και υποδομών Πολιτικής Προστασίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα κληθεί να απαντήσει και για τα εναέρια μέσα, τα οποία δεν ήταν -με κυβερνητική ευθύνη- έτοιμα να επιχειρήσουν σε μια κρίσιμη περίοδο.

Αναφερόμαστε στα τρία νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα, καθώς βγήκε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Όπως και στα τρία αεροσκάφη τύπου Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Μέγαρα καθώς δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι για αυτά.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει οικτρά. Και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα. Μόνο με ουσιαστική πρόληψη, σοβαρό σχέδιο, αξιοποίηση κάθε πιθανού εργαλείου χρηματοδότησης, επαρκή μέσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, του περιβάλλοντος μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη μέρα.»