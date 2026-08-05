Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Χωρίς περιθώρια εφησυχασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Στο παρακατω βιντεο απεικονιζεται η εξαπλωση των ενεργων εστιων της πυρκαγιας στον Κιθαιρώνα και στον Άγιο Νικόλαο το τελευταίο διάστημα βάσει των ενεργών εστιών.

Ανησυχία στην Ψάθα - Καμένα σπίτια

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

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Στην Ψάθα, εκεί όπου την προηγούμενη ημέρα οι φλόγες πέρασαν στο χωριό, έκαψαν σπίτια και προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή, επιχειρούσαν αδιάκοπα μέχρι και το τελευταίο φως της Τρίτης, τα εναέρια μέσα.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική βρίσκεται πλέον σε ύφεση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ERTnews τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικέντρωσαν τις επιχειρήσεις τους σε τρία βασικά μέτωπα: προς τα Βίλια, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ψάθας και στη Λούμπα Μεγάρων. Στη μάχη συμμετείχαν 34 εναέρια μέσα, εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αντιπυρικές ζώνες που δημιουργήθηκαν για τον περιορισμό της φωτιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επίγειων δυνάμεων.

Αναφερόμενος στα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι το ενδεχόμενο εκδήλωσής της από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζεται σοβαρά, ωστόσο υπογράμμισε πως η τελική απάντηση θα δοθεί από τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι, εφόσον δεν σημειωθούν νέες αναζωπυρώσεις μέχρι το μεσημέρι, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή αποδέσμευση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Η μάχη είναι ακόμη ενεργή», τόνισε το βράδυ της Τρίτης ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ γνωστοποίησε ότι λίγο νωρίτερα ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, υποφέροντας από κάκωση στο πόδι.

«Δεν έχει σταματήσει, δεν είναι ώρα για δηλώσεις αλλά για να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή η πολύ δύσκολη πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, στον επιχειρησιακό άξονα Ψάθα – Λούμπα – Βένιζα η κατάσταση εμφανίζεται σχετικά σταθερή, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτα μικρά ενεργά σημεία («καντηλάκια») που μπορεί να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις. Το πιο απαιτητικό μέτωπο εντοπίζεται στο Κανδήλι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιμέτρου, όπου δασοκομάντος και χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος με έντονες κλίσεις, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την κατάσβεση των καμένων κορμών.