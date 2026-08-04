Οριοθετήθηκε το μέτωπο της φωτιάς στην Πλαταριά – Κινδύνευσε να καεί μια κατοικία.

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Θεσπρωτίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στην Πλαταριά Θεσπρωτίας: Απειλήθηκε κατοικία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική και χορτολιβαδική έκταση, πολύ κοντά στον οικισμό. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικία στην περιοχή. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το σπίτι προστατεύθηκε και τελικά δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο καταγράφηκαν φθορές σε σκάφη αναψυχής που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες ομάδες και εναέρια μέσα να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και των υδροφόρων του Δήμου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και οι δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη εξάλειψη των ενεργών εστιών και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

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