Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ..

Βίντεο timelapse κατέγραψε την ταχεία εξάπλωση του πύρινου μετώπου στις νότιες πλαγιές του Kιθαιρώνα, αποτυπώνοντας την καταστροφική πορεία της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, τη Ψάθα και το Κανδήλι.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη συμβολή εθελοντών και φίλων του Συλλόγου, στο πλαίσιο της λειτουργίας δικτύου παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση, η πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη.

{https://www.facebook.com/reel/2057845248942080}