Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ζέστη δεν σταματά εδώ. Ένα νέο και πιο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Έρχεται νέο κύμα ζέστης από το Σαββατοκύριακο με 40άρια, ενώ η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει πως σήμερα ο καιρός θα κυλήσει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι, χωρίς όμως να αλλάξει η γενική εικόνα της ημέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τους 36, τοπικά ακόμη και 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ζέστη δεν σταματά εδώ. Ένα νέο και πιο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η γενική τάση των προγνωστικών συγκλίνει σε μια θερμότερη περίοδο, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια εκτίμηση της συνολικής τάσης και όχι για αναλυτική πρόγνωση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας.

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Με βάση τα σημερινά στοιχεία, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να κυλήσει με αισθητά υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

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Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες μέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 στα κεντρικά, τους 29 με 35 στα βόρεια και τους 32 στα νότια.

Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιωτικά ανατολικά από 29 έως και 33 βαθμούς.

Τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετή ζέστη ειδικά στις κλειστές και περινές περιοχές, ενώ η τάση για τον Δεκαπενταύγουστο είναι να έχουμε κάποιες βροχές μόνο στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και την Ήπειρο.

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