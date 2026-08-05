Αγιασμός στα σχολεία 2026: Πότα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και θα γίνει η μεγάλη επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Η σχολική χρονιά 2026 -2027 πλησιάζει και μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για την επιστροφή στα σχολεία και τις αίθουσες. Το πρώτο σημαντικό ορόσημο της χρονιάς είναι ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων, ο οποίος σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου.

Ο αγιασμός στα σχολεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον πάγιο προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τελετή του αγιασμού, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων. Παράλληλα, οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τη λειτουργία των τάξεών τους.

Οι ακριβείς ώρες προσέλευσης και τέλεσης του αγιασμού θα καθοριστούν από κάθε σχολείο ξεχωριστά και θα ανακοινωθούν στους γονείς και κηδεμόνες μέσω των επίσημων ενημερώσεων των σχολικών μονάδων τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

Μετά τον αγιασμό, τα σχολεία θα μπουν σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας, με στόχο η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα πρωτάκια κάθε βαθμίδας οι πρωταγωνιστές του αγιασμού

Ανήμερα 11ης Σεπτεμβρίου μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντώνται ξανά στις σχολικές αυλές, με αισιοδοξία και διάθεση για μια νέα αρχή. Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται με χαμόγελο τους μαθητές, μικρούς και μεγαλύτερους, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η παρουσία των «πρωτακιών», των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του σχολείου και ξεκινούν το δικό τους εκπαιδευτικό ταξίδι. Η ευχή όλων είναι η σχολική χρονιά που ξεκινά να κυλήσει με υγεία, πρόοδο και επιτυχίες, ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να πετύχει τους στόχους του.