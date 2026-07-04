Συνολικά ιδρύονται 11 νέες ΣΜΕΑΕ, εκ των οποίων 5 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 6 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ίδρυση σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ιδρύονται συνολικά 11 νέες ΣΜΕΑΕ, με στόχο την κάλυψη αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές καταγράφονται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αλλά και την ενίσχυση της ειδικής αγωγής στην περιφέρεια και τα νησιά.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται πέντε νέες σχολικές μονάδες:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών (Ροδόπη)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου (Μαγνησία)

Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου (Δυτική Θεσσαλονίκη)

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται έξι νέες δομές:

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Βόρειας Κέρκυρας

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κισσάμου (Χανιά)

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αρχαγγέλου (Ρόδος)

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Θήρας

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Βοιωτίας

2ο ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πέρα από τις νέες ιδρύσεις, προβλέπεται η προαγωγή 14 υφιστάμενων ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η κατάργηση δύο μονάδων στην Αττική που δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία από την ίδρυσή τους.

Επιπλέον, εγκρίνεται η ίδρυση νέων τομέων και ειδικοτήτων σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Αθήνα, την Κηφισιά, τα Άνω Λιόσια, τη Ζάκυνθο, την Ιεράπετρα και το Καρπενήσι, καθώς και σε Κομοτηνή, Λέσβο, Σέρρες, Αργολίδα και Τρίπολη.

Οι νέες και οι αναβαθμισμένες ΣΜΕΑΕ στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και ΕΒΠ). Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική πολιτική για ένα πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση, χωρίς ανάγκη μετακίνησης σε μεγάλα αστικά κέντρα.