Το γονεϊκό κίνημα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής στην Αττική, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων γονέων του Κεντρικού και Βόρειου Τομέα με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν δημιουργούν προσδοκίες για ουσιαστική αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών και καλύτερες συνθήκες φοίτησης για τους μαθητές με αναπηρία.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη συνάντηση, το ΥΠΑΙΘΑ δεσμεύτηκε για την δημιουργία ενός ΕΝΕΕΓΥΛ και ενός ΕΕΕΕΚ στο οικόπεδο επί της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ωρίμανσης της χρηματοδότησης από τον Δήμο Αθηναίων για το ήδη ιδρυθέν ΕΕΕΕΚ Αθήνας που παραμένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει η ανέγερση του σχολείου. Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η δέσμευση του Υπουργείου για την ίδρυση νέου ΕΕΕΕΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, μετά και τη θετική ανταπόκριση του Δήμου Κηφισιάς.

Όπως τονίζεται από πλευράς Αγωνιστικής Παρέμβασης Γονέων Αττικής «Ένα ακόμα βήμα για την αντιστροφή της αδράνειας και των θεσμικών ακροβασιών με την δέσμευση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ για την υποδοχή των δύο ειδικών δομών (ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ) στο οικόπεδο στους Αμπελόκηπους επί της οδού Λάμψα μετά και την ωρίμανση της χρηματοδότησης από τον Δήμο Αθηναίων για το Ιδρυμένο ΕΕΕΕΚ Αθήνας εκεί (2709 Β/2019 ΦΕΚ). Ένα ακόμα βήμα για την αντιστροφή της επαπειλούμενης υπερσυγκέντρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου με την δέσμευση του ΥΠΑΙΘΑ για Ίδρυση Νέου ΕΕΕΕΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών μετά την θετική ανταπόκριση του Δήμου Κηφισιάς.»

Σε δηλώσεις της στο Dnews η Ισιδώρα Βασίλη μέλους του ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής τόνισε ότι «Πήραμε πολύ σημαντικές δεσμεύσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση, το ΥΠΑΙΘΑ αλλά και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τα όσα διημείφθησαν στην συνάντηση στο ΥΠΑΙΘΑ με τους με τους Γ.Γ. Υπουργείου κ. Παπαδομαρκάκη, Αντιπρόεδρο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Λολίτσα, Διευθυντή Ειδικής Αγωγής Υπουργείου κ. Μπουσδούνη και ειδικό συνεργάτη Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου μίλησε στο Dnews ο κ. Τουλόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου ειδικών σχολείων Βορείου τομέα Αθηνών. «Από πλευράς Δήμου Κηφισιάς ο δήμαρχος κ. Ξυπολυτάς συμφώνησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ίδρυση νέου ΕΕΕΕΚ στην περιοχή του. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ιδιαιτέρως εποικοδομητικό επίπεδο με τα συμπεράσματα αυτής να κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικά βάσει των αιτημάτων μας. Και από πλευράς Δήμου Αθηναίων έχει δρομολογηθεί η ανέγερση των δομών στο οικόπεδο της Λάμψα. Δόθηκε άμεση εντολή στους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Α και Β Αθήνας και εντολή και προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου να τρέξουν όλες οι ενέργειες για τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Πλέον είναι στην δική τους ευθύνη να υλοποιηθούν όσα συζητήσαμε και συμφωνήσαμε.»

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς στάθηκαν και στην πολύτιμη στήριξη του Δήμου Κηφισιάς που μετά την ίδρυση του ΕΝΕΕΓΥΛ δηλώνει παρών και στις ανάγκες ίδρυσης ΕΕΕΕΚ με έμπρακτη λύση καθώς έχει ήδη καταθέσει το χώρο που είναι κατάλληλος για να στεγάσει τη νέα σχολική δομή που θα δώσει σημαντική «ανάσα» στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού δυναμικού Ειδικής Αγωγής βάζοντας τέλος έτσι στην πολυετή ταλαιπωρία και αγωνία μαθητών και γονέων. Συνδυαστικά με την ανέγερση και του ΕΕΕΕΚ στους Αμπελοκήπους θα υπάρξει σημαντική βοήθεια στην εκπαίδευση των μαθητών ΑμεΑ και στην περαιτέρω στήριξή τους για την κοινωνική ένταξη, την ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Η ουσιαστική στήριξη των ΕΕΕΕΚ και των ΕΝΕΕΓΥΛ είναι ζήτημα ισότητας και δικαιωμάτων. Κάθε παιδί με αναπηρία έχει το δικαίωμα να φοιτά σε ένα σχολείο που σέβεται τις ανάγκες του, προσφέρει ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον, και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η ανέγερση νέων δομών, όπως το ΕΕΕΕΚ στους Αμπελοκήπους και η ίδρυση νέων σχολείων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σε συνδυασμό με την επαρκή χρηματοδότηση, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων, η προσπάθεια αυτή μπορεί να αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα, αποσυμφόρηση των υπερπλήρων σχολείων, βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης, και ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η Πολιτεία και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ηθική και κοινωνική υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι οι προς ανέγερση Δομές θα λειτουργήσουν με συνέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών. Όπως εξάλλου σημειώνεται από πλευράς γονέων η στήριξη των ΕΕΕΕΚ δεν είναι απλώς εκπαιδευτικό ζήτημα είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε βήμα προς την ενίσχυση των δομών, την ανέγερση νέων σχολείων και την επάρκεια προσωπικού είναι ένα βήμα προς μια κοινωνία που σέβεται, προστατεύει και ενισχύει τα παιδιά με αναπηρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Οι γονείς τονίζουν ότι η διασφάλιση και η ενίσχυση του δικτύου σχολικών δομών ειδικής αγωγής θα πρέπει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και βασική ηθική υποχρέωση της Πολιτείας. Όπως επισημαίνουν, οι ανάγκες των μαθητών ΑμεΑ και των οικογενειών τους δεν μπορούν να καλύπτονται με προσωρινές λύσεις ή υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το γονεϊκό κίνημα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων, διεκδικώντας έμπρακτες λύσεις που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή, ισότιμη και ουσιαστική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής.