Καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά, ανοίγοντας ένα νέο και επικίνδυνο μέτωπο στην ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν επεκτάθηκαν στη θάλασσα, με εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια να δέχονται πυρά κοντά στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως.

Την Κυριακή καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά, ανοίγοντας ένα νέο και επικίνδυνο μέτωπο στην ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν, το δεξαμενόπλοιο Skylight, με σημαία Παλάου, έγινε στόχος επίθεσης λίγα ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Χασάμπ. Το 20μελές πλήρωμα απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το πλοίο, ενώ τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Ευρωπαίος αξιωματούχος της επιχείρησης Aspides, της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του Ομάν.

Το Skylight είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το ενέταξε σε λίστα «σκιώδους στόλου» πλοίων που κατηγορούνται ότι μετέφεραν παράνομα ιρανικό πετρέλαιο. Αν και καμία πλευρά δεν ανέλαβε επίσημα την ευθύνη της επίθεσης, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «βίαιες ιρανικές επιθέσεις», κάνοντας αναφορά τόσο στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν όσο και σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά των ακτών του.

Το περιστατικό θεωρείται το πρώτο στο οποίο πλοίο δέχεται πυρά μετά την έναρξη της εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, το πρωί του Σαββάτου. Η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε τουλάχιστον δύο ακόμη επιθέσεις ανοικτά των ακτών του Ομάν, με πλοία να πλήττονται από «άγνωστο βλήμα». Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τον αυξημένο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου.

Το Σάββατο, αξιωματούχος της επιχείρησης Aspides ανέφερε ότι πλοία έλαβαν ραδιομηνύματα από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, με τα οποία ενημερώνονταν ότι απαγορεύεται η είσοδός τους στο Στενό. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές υπογράμμισαν την Κυριακή ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο κλείσιμο του διαύλου μέσω των αναγνωρισμένων καναλιών ναυτικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά ασταθής» και ότι υπάρχει αυξημένη απειλή για εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου στρατιωτικού λάθους και ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ήδη αρκετές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναστείλει τη διέλευση των πλοίων τους από το Στενό του Ορμούζ, με τα συστήματα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας να καταγράφουν αισθητή μείωση της κίνησης από το Σάββατο. Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει στο παρελθόν με κλείσιμο του Στενού ως αντίποινα σε εχθρικές ενέργειες, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα μέχρι και την Κυριακή, με τα ιρανικά αντίποινα να πλήττουν στόχους σε περισσότερες από έξι χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα.