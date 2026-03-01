«Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθανουμε», επισημαίνει.

Εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκονται αρκετοί Έλληνες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα από χθες στη Μέση Ανατολή, και τις εκατέρωθεν επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι βρίσκεται κι ένας Κρητικός, ο κ. Γιάννης Σταθουράκης ο οποίος εξιστορεί την κατάσταση στην οποία βρίκσεται η χώρα μετά της επιθέσεις, ενώ καταγγέλλει και ελλειπή ενημέρωση από την Ελληνική πολιτεία, όσον αφορά την προστασία των ανθρώπων που έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στη χώρα και τις διαδικασίες επαναπατρισμού.

O κ. Σταθουράκης επισημαίνει όσα είδε στο Ντουμπαί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ αναφέρει πως οι Έλληνες πολίτες δυσκολεύτηκαν να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Πρεσβεία στα ΗΑΕ.

Αναλυτικά αναφέρει: «Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο εναέριος χώρος έχει κλείσει και όλα τα αεροδόμια της χώρας. Παρατηρήσαμε σε μια βόλτα μας χθες το βράδυ στο ΒlueWaters Island, καπνό από απέναντι και μετά ενημερωθήκαμε ότι πρόκειται για θραύμσατα μετά από αναχαιτίσεις βαλιστικών πυραύλων, μετακινηθήκαμε στο ξενοδοχείο και επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε την ελληνική πρεσβεία στα τηλέφωνα και απάντησε μετά από επίμονες κλήσεις ενημερώνοντάς μας ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε στα δωμάτια μέχρι νεότερη ενημέρωση. Μας ζήτησαν επίσης να συμπληρώσουμε μια φόρμα επαναπατρισμού».

Ο ίδιος, μάλιστα καταγγέλλει και ελλειπή ενημέρωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν. «Έχουμε ελλιπή ενημέρωση από την ελληνική πολιτεία, καθώς δεν μας έχουν ενημερώσει για καταφύγια ή για ασφαλείς χώρους που μπροούμε να ανατρέξουμε».

«Χθες το βράδυ γύρω στις 12 και μισή μας ήρθε μήνυμα στο κινητό το οποίο μας ενημέρωνε να προφυλακτούμε γιατί μπορεί να είμαστε θύματα θραυσμάτων από αναχαιτίσεις πυραύλων και να είμαστε σε ασφαλές χώρο, να μη μετακινούμαστε και να προσέχουμε αναμένοντας περεταίρω ενημέρωση. Το τηλέφωνο χτυπούσε συνεχόμενα».

Μετά από νεότερη ενημέρωση από την πρεσβεία έλαβαν την παρακάτω ενημέρωση:

«Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθανουμε», επισημαίνει στο zarpanews.gr o κ. Σταθουρακης.

