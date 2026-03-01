Τι προβλέπει η διαδικασία διαδοχής.

Ο Αλιρεζά Αραφί ορίστηκε σήμερα ως το νομικό μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε το Islamic Students News Agency (ISNA). Αποστολή του τριμελούς αυτού οργάνου είναι να ασκεί τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών προχωρήσει στην εκλογή νέου ηγέτη.

Ο Αραφί, κληρικός και μέλος του Συμβούλιο των Φρουρών, θα συμμετέχει στο μεταβατικό σχήμα μαζί με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για τη διαδοχή

Η διαδικασία αντικατάστασης του Ανώτατου Ηγέτη καθορίζεται ρητά από το ιρανικό Σύνταγμα και αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών — του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει στην ηγεσία τον Αλί Χαμενεΐ το 1989. Η Συνέλευση είναι θεσμικό σώμα με καίριο ρόλο στο πολιτικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Απαρτίζεται από 88 κληρικούς, οι οποίοι εκλέγονται τυπικά από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο όσοι θεωρούνται απολύτως πιστοί στο καθεστώς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια σύνθεση με έντονα σκληροπυρηνικά χαρακτηριστικά, σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένα με τη γραμμή του Χαμενεΐ.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η εκλογή νέου Ανώτατου Ηγέτη πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Παρ’ όλα αυτά, η άμεση σύγκληση όλων των μελών της Συνέλευσης ενδέχεται να δυσκολευτεί από τις συνθήκες ασφάλειας, καθώς η χώρα βρίσκεται εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι επιχειρησιακοί περιορισμοί και η αυξημένη ένταση ενδέχεται να επιβραδύνουν τη διαδικασία.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδοχή, τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη ασκούνται από το τριμελές μεταβατικό όργανο, στο οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας κληρικός από το Συμβούλιο των Φρουρών — ρόλο που αναλαμβάνει πλέον ο Αλιρεζά Αραφί.